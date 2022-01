Caffè espresso candidato a patrimonio Unesco: 12 bar di Genova da provare

Gran parte degli italiani non ne può proprio fare a meno: con la sua carica e la sua energia, il caffè espresso per molti è la prima colazione (a Genova, poi, irrinunciabile la striscia di focaccia da mangiare insieme), ma diventa anche un pretesto per una pausa golosa durante la giornata, un momento in cui staccare la spina e socializzare con amici e colleghi.

E adesso il caffè espresso italiano è stato candidato dal ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. A dare l'annuncio è stato il sottosegretario alle Gian Marco Centinaio, la motivazione è stata la seguente: "In Italia il caffè è molto di più di una semplice bevanda, è un vero e proprio rito, è parte integrante della nostra identità nazionale ed è espressione della nostra socialità che ci contraddistingue nel mondo".

Anche a Genova il rito del caffè è "sacro", specialmente se accompagnato dalla focaccia, un connubio tra dolce e salato graditissimo ai liguri.

Proprio pochi mesi fa è uscita la guida "Bar d'Italia 2022" di Gambero Rosso, famoso portale dedicato all'enogastronomia italiana: qui sono indicati i migliori locali del Paese, secondo i gusti dei critici del sito. I bar genovesi che si sono meritati il riconoscimento "Tre chicchi & Tre tazzine" sono Douce, in piazza Matteotti, e Murena Suite in via XX Settembre.

Secondo i genovesi iscritti a TripAdvisor, invece, i migliori dieci bar di Genova sono:

Cremeria Buonafede - Via Luccoli 12R Dolcesale - Piazza Palermo 20R Caffetteria Lomellini - Via Lomellini, 1/R Dolci Peccati - Via Natale Gallino, 38 Caffè Fratelli Nadotti - Via della Maddalena 42r Tazze Pazze Caffetteria Gourmet - Piazza 5 Lampadi 69R La nuova Fogliotti - Pasticceria e Caffetteria - Via Lagustena 87 Vitage Café '74 - Corso Ferdinando Magellano 31r Tentazioni Caffè - Via Sestri 60 R Cairoli Caffè - Via Cairoli 53R

Della candidatura del caffè espresso a patrimonio Unesco ha parlato anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con un post su Facebook: