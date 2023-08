Canoisti soccorsi in mare a Portofino

Due giovani canoisti in difficoltà sono stati soccorsi dalla capitaneria di porto, con l’aiuto dei vigili del fuoco e dell'elisoccorso Drago.

L'episodio si è verificato alle 17. 30 di ieri, lunedì 7 agosto quando la centrale operativa della capitaneria di Genova ha ricevuto l'sos di un canoista in difficoltà nel tratto di mare davanti al Faro di Portofino.

L’uomo ha raccontato di aver perso di vista l'amico che si trovava su un'altra canoa. Dopo l'allarme sono state inviate sul posto l’elicottero e tre imbarcazioni, a bordo delle quali sono stati distaccati anche i sommozzatori dei vigili del fuoco. Quando la situazione sembrava volgersi al peggio, il canoista scomparso si materializzava al Porto di Santa sano e salvo.

Altro soccorso in mare, questa volta a Lavagna, per una coppia di turisti stranieri, una giovane di 23 anni e il suo fidanzato di 25, che nonostante la bandiera rossa e la raccomandazione di non fare il bagno, si sono tuffati ma in breve tempo sono stati portati al largo dalla corrente. Sono stati salvati dal titolare di uno stabilimento balneare. Sono decine e decine gli interventi di soccorso in mare in questi giorni di forte Libeccio, nonostante “l’alt” dei bagnini.