Scuola, i nuovi corsi per l'anno scolastico 2022/2023

SCUOLA, VIA LIBERA DELLA GIUNTA AL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2022/2023. A SANREMO ECCO IL NUOVO LICEO MUSICALE. CAVO: “PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA REALIZZATA ASCOLTANDO IL TERRITORIO”

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Scuola, Università e Formazione, Ilaria Cavo, ha avviato l'iter per l'approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica e del Piano dell'offerta formativa della Regione Liguria, per l'anno scolastico 2022/2023. Il Piano verrà ora sottoposto al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione dopo l'iter in commissione e al Cal.

Fra le novità più importanti proposte, l'attivazione di un liceo Musicale (con sezione musicale) al liceo Cassini di Sanremo, l'annessione all'Istituto Marsano delle succursali di San Colombano Certenoli del Marco Polo con contestuale attivazione dell'indirizzo professionale Enogastronomia e ospitalità alberghiera, la creazione del nuovo Istituto Tecnico Professionale di Chiavari, l'attivazione dell'indirizzo professionale 'Pesca commerciale e produzioni ittiche' all'Istituto Professionale Einaudi Chiodo della Spezia.

Con tale provvedimento, alla luce delle Linee guida regionali e delle proposte contenute nei piani di Città Metropolitana di Genova e delle Province liguri, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e con il contributo delle diverse componenti del comparto scolastico, la Regione interviene sul dimensionamento della rete scolastica e sull'offerta formativa degli Istituti Scolastici.

"Delle due anime, quella del dimensionamento e quella dell'offerta formativa, questo è soprattutto un piano di aumento dell'offerta - dichiara l'assessore alla Scuola Ilaria Cavo - a cominciare dal liceo Musicale di Sanremo che va a completare la proposta scolastica in una città che ha una grande vocazione in tal senso. Questo liceo dà atto della storia di un territorio, che accogliamo, rimarcando l'unanimità avuta da tutte le componenti territoriali e il sostegno della direzione scolastica regionale. Ci auguriamo che vi sia consenso unanime in tal senso anche in consiglio regionale. Il miglioramento dell'offerta passa poi dal potenziamento dell'istruzione tecnico professionale con la creazione di un unico istituto a Chiavari nato dall'accorpamento degli Istituti 'Caboto' e 'In Memoria dei morti per la patria' fino ad arrivare ai nuovi corsi di 'pesca commerciale e produzioni ittiche' alla Spezia. Tutto nasce dall'ascolto del territorio con un ampliamento dei corsi serali che vanno ad intercettare una particolare utenza".

La delibera di dimensionamento scolastico apre dunque anche al potenziamento dei corsi serali che hanno una specifica finalità strettamente connessa al tipo di utenza, rispondendo al bisogno di istruzione, formazione e di educazione permanente da parte degli adulti: una valida opportunità di rientro all'interno di un percorso formativo per tutti coloro che intendono riprendere gli studi abbandonati o interrotti, oppure per coloro che desiderino o necessitino di migliorare la propria condizione sociale e professionale.

In particolare nell'imperiese è prevista l'attivazione presso la sezione Ittl 'A. Doria' del polo tecnologico imperiese dei seguenti percorsi di istruzione per adulti di secondo livello: Ordinamento Tecnico, Settore Tecnologico, Indirizzo 'Trasporti e Logistica' con articolazioni 'Logistica' e 'Conduzione del mezzo', Opzioni 'Conduzione di apparati ed impianti marittimi' e 'Conduzione del mezzo navale'. Sempre nell'imperiese all'Ipsc 'U. Calvi' si propone l'attivazione di un percorso di istruzione per adulti di secondo livello con Istruzione professionale ad indirizzo 'Servizi per la sanità e l'Assistenza Sociale'.

Alla Spezia per i corsi serali rivolti agli adulti è prevista l'attivazione di un corso per 'Manutenzione e assistenza tecnica' all'Istituto Einaudi Chiodo mentre all'Istituto Cappellini Sauro si propone l'attivazione del settore tecnico tecnologico di indirizzo 'Trasporti e logistica' con articolazione 'Conduzione del mezzo' opzione 'Conduzione di apparati impianti marittimi'.

Nel piano di dimensionamento è prevista inoltre nell'imperiese l'attivazione di un plesso di scuola dell'infanzia nel Comune di Pontedassio. Sempre nello stesso piano in provincia di Genova nel comune di Chiavari viene proposta l'attivazione di un punto di erogazione del Centro Provinciale Istruzione degli adulti (Cpia), l'istituzione di una Scuola dell'infanzia nella frazione di San Lorenzo della Costa nel Comune di Santa Margherita e l'istituzione di un'altra Scuola dell'infanzia presso il plesso scolastico di Carasco.

Nel piano dell'offerta formativa è infine prevista a Ventimiglia l'istituzione del 'Liceo Scienze Umane' al liceo Aprosio mentre a Cairo Montenotte all'Istituto Patetta si propone l'attivazione dell'articolazione 'Automazione' dell'indirizzo Tecnico Tecnologico 'Elettronica ed elettrotecnica'.