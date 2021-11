Migliori scuole superiori, la classifica 2021 di Eduscopio

Giovedì 11 novembre 2021 è stata pubblicata la nuova edizione 2021/22 di Eduscopio.it, con i dati aggiornati sulle scuole superiori, che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Per la nuova edizione di Eduscopio, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.267.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18) in circa 7.500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Nella città metropolitana di Genova l'Andrea D'Oria resta il miglior liceo per gli studi classici, il Cassini per lo scientifico, il Deledda per il linguistico, il Klee-Barabino per l'artistico, l'Italo Calvino per il tecnico tecnologico. Il Gobetti sale al primo posto per le scienze umane, il Vittorio Emanuele II-Ruffini tra i tecnici economici.

Per quanto riguarda gli sbocchi professionali, il rapporto 2021 sottolinea gli effetti della pandemia: i diplomati hanno avuto più difficoltà a trovare lavoro. A Genova va in controtendenza il Gastaldi-Abba, che in un anno aumenta di sette punti la percentuale di occupati post diploma.

Per tutte le classifiche clicca qui.