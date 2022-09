Borse di studio per libri scolastici 2022-2023: aperto il bando che scade a novembre

È possibile da oggi presentare domanda per le borse di studio volte all’acquisto di libri scolastici di scuole statali e paritarie medie e superiori, necessari per l’anno scolastico 2022/2023. Per partecipare c’è tempo fino al 30 novembre 2022.

Grazie al sostegno di Regione Liguria, è stato aperto il bando per le borse di studio per libri di testo. Possono fare richiesta tutti i residenti nel comune di Genova, con domanda online, e i residenti negli altri comuni della Liguria, con domanda cartacea. È necessario presentare una domanda per ciascuno studente.

Per compilare la domanda, le famiglie residenti a Genova devono accedere al proprio Fascicolo del cittadino Fascicolo del cittadino - sezione Io richiedo sul sito web del Comune di Genova, per poi seguire le istruzioni. Per informazioni e assistenza nella compilazione dei moduli on line è possibile telefonare o scrivere a: comune di Genova - ufficio Diritto allo Studio

numero verde 800809009 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30) o e-mail: dirittostudio@comune.genova.it

Per i residenti nei comuni della Liguria escluso il comune di Genova, Le domande devono essere redatte sul modello qui allegato, ritirabile anche presso gli istituti scolastici o scaricabile dal sito web di Aliseo. Per informazioni ed assistenza nella compilazione dei moduli telefonare o scrivere ad Aliseo – Servizio Benefici Economici al numero 840848028, al costo da rete fissa di euro 0,10 alla risposta ed il resto del traffico gratuito (da rete mobile i costi sono determinati dal singolo operatore utilizzato), operativo dal 26 settembre al 30 novembre 2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, e-mail: borsescolastiche@aliseo.liguria.it.