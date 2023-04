Salute mentale come bene comune, il convegno "La città che cura" a Palazzo Ducale

Nell’ambito della riflessione e dell’attenzione da parte del Comune di Genova sulla saluta mentale, è in programma un convegno a Palazzo Ducale. Il tema è La città che cura – La salute mentale come bene comune e si svolgerà giovedì 18 maggio 2023 dalle 8.30 alle 18 circa. Vedrà gli interventi di Luigi Carlo Bottaro (Direttore Generale Asl3) Giorgio Pescetto (Presidente Alfapp) e Lucio Ghio (Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl3). Ma anche di studenti, professori, presidi, psichiatri. Ecco il programma completo della giornata.

La città che cura – La salute mentale come bene comune: sessione mattutina

ore 8.30 Registrazione partecipanti

ore 9.00 Introduzione :

Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale Asl3

Giorgio Pescetto, Presidente Alfapp

Lucio Ghio, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl3

ore 9.30 Relazione di apertura "La città che cura: un Patto per la Salute Mentale della città" Lucio Ghio

Lucio Ghio ore 10.00 Tavola rotonda: "Giovani e scuola - Le fatiche e le potenzialità"

Giancarlo Mariottini legge una testimonianza di un giovane

Conducono Patrizia Capurro e Pietro Ciliberti

partecipano:

Matteo Bandiera, Rappresentante studenti Liceo A. D’Oria

Alessandro Cavanna, Preside Istituto Pertini

Alessandro Clavarino, Direttore scolastico Provincia di Genova

Sara Patti, Psichiatra Asl3

Sara Pignatelli, Responsabile SSD Neuropsichiatria infantile Asl3

Giancarlo Mariottini legge una testimonianza di un utente

Conducono Giorgio Pescetto e Daniela Vellico

partecipano:

Massimiliano Cavalli, Direttore politiche sociali Comune di Genova

Elena Ortica, Vicepresidente Coop Sociale Sentieri D’Arianna

Lidia Prato, Responsabile Ufficio Collocamento Disabili Regione Liguria

Gianna Sessarego, Cooperativa sociale Il Rastrello

Paolo Sottili, Direttore Generale ALFA Liguria

Conduce Tiziana Oberti

partecipano:

Simona Ferro, Assessore Politiche giovanili, Scuola e Università Regione Liguria

Angelo Gratarola, Assessore alla Sanità Regione Liguria

Mario Mascia, Assessore all’urbanistica, demanio marittimo, sviluppo economico, lavoro e rapporti sindacali Comune di Genova

Lorenza Rosso, Assessore Servizi Sociali, Famiglia e Disabilità Comune di Genova

Marco Scajola, Assessore Urbanistica, pianificazione territoriale, formazione, orientamento e programmi comunitari Regione Liguria

Roberta Serena, Direttore Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regione Liguria

La città che cura – La salute mentale come bene comune: sessione pomeridiana

Moderatori: Mario Amore e Rocco Luigi Picci

ore 14.00 Relazione magistrale "Quale formazione per una città che cura?"

Gianluca Serafini, Professore ordinario di psichiatria, Direttore clinica psichiatrica Università degli Studi di Genova

Conduce Marco Vaggi

partecipano:

Roberta Antonello, ODV Prato

Barbara Corbin, NEA BPD - Sportello Familiari

Amedeo Gagliardi, Coordinamento Quarto Pianeta

Laura Lattanzi, Coordinamento Attività riabilitative Asl3

Daniela Malagamba, Direttore f.f. S.C. Salute Mentale Distretto 8

Conducono Paola Cermelli e Luigi Ferrannini

partecipano:

Paolo Gallo, Amministratore unico ARTE

Marcello Macario, Psichiatra Asl2 Savona

Elisa Malagamba, Dirigente del settore Progettazione operativa servizi sociali Comune di Genova

Franca Nota, Itaca sostiene

Federico Migone, ODV Prato

Daniela Campagnolo, portavoce Associazioni La Spezia

Conducono Marcello Zinola e Alessandro Lanza

partecipano:

Roberto Carrozzino, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl2 Savona

Rosanna Ceglie, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl5 La Spezia

Marco Mollica, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl1 Imperia

Lino Nobili, Direttore Neuropsichiatria infantile IRCCS G. Gaslini

Paolo Severino, Direttore SC Salute Mentale ASL4 Chiavari

Lucio Ghio, Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asl3, e Giorgio Pescetto, Presidente Alfapp

ore 17.30 Rappresentazione finale con il Teatro dell’Ortica in ricordo di Anna Solaro

L'evento è aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento posti ed è accreditato ECM. Per informazioni generali visitare il sito ComunicazioneAsl3@asl3.liguria.it.

Per iscrizione operatori ASL3 con i crediti ECM: tramite portale formazione su intranet. Per iscrizione operatori non ASL3 che desiderano avere i crediti ECM inviare mail a: formazione@asl3.liguria.it con nome cognome, professione e recapito telefonico. Per iscrizione utenti familiari e volontari e altre persone interessate senza crediti ECM: per una migliore gestione della sala e dei posti si chiede cortesemente di inviare una mail a: formazione@asl3.liguria.itcon nome cognome ed eventuale associazione o ente di appartenenza.