Donazione di midollo osseo, Admo invita Unige a una giornata di sensibilizzazione e tipizzazione

ADMO Liguria invita la comunità studentesca UniGe alla giornata di sensibilizzazione e tipizzazione per la donazione di midollo osseo, in programma per la giornata di mercoledì 13 dicembre 2023, dalle ore 8.30 alle 18, presso la Bocciofila di via Leon Battista Alberti 10.



La tipizzazione è aperta a tutti gli aspiranti donatori in fascia d'età 18-35. Il processo di tipizzazione consiste nella raccolta di un campione salivare/sangue che verrà mandato al laboratorio per l'analisi e la registrazione presso IBMDR (Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo).



Il messaggio importante da trasmettere, in giornate come queste come nel resto dell’anno, è che donare midollo osseo può salvare una vita. Non sempre si ha ben presente l’importanza di questo gesto. Bastano pochi passaggi per iscriversi nell’elenco dei potenziali donatori e offrire la propria disponibilità al prelievo che, a differenza di qualche anno fa, può essere effettuato in maniera indolore tramite sangue periferico. Come si diventa donatori? Quali sono i requisiti e i passaggi per diventarlo? A chi ci si può rivolgere? In questo articolo c’è tutto quello che bisogna sapere se si decide di compiere questo nobile atto di altruismo e solidarietà.