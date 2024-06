La nomina

Luca Montagnani è il nuovo direttore della Rianimazione del San Martino, fu un 'eroe' durante la pandemia

In Valle D'Aosta, dove ha lavorato durante il periodo dell'emergenza covid, è stato coordinatore per la gestione di tutte le attività di carattere sanitario legate all’emergenza, impegno per il quale è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana