Donare il sangue: quali gruppi sanguigni sono compatibili?

Donare sangue è un gesto semplice, che (quasi) tutti possono compiere per aiutare gli altri. Due sono le principali strade per farlo: recarsi in uno dei servizi trasfusionali o nei punti di raccolta ospedalieri sparsi in tutta Italia, oppure in una delle unità di raccolta allestite da un’associazione di volontari, tra cui AVIS, Croce Rossa, Fidas e Fratres. Trovate tutte le informazioni necessarie per donare a Genova in questo nostro articolo.

Oggi - 14 giugno - è la giornata mondiale dei donatori di sangue, e così abbiamo deciso di fare chiarezza sulla compatibilità dei diversi gruppi sanguigni. Ciascuno di noi, dalla nascita fino alla fine dei suoi giorni, possiede uno specifico gruppo sanguigno, che resta invariato per tutta la vita. Non tutti sanno che i gruppi sanguigni sono determinati dalla presenza di proteine specifiche sulla superficie dei globuli rossi, la loro comparsa nella formazione del globulo rosso è determinata geneticamente, e per questo motivo può variare negli anni.

Queste proteine si comportano come degli antigeni, andando a stimolare a volte delle reazioni immunitarie. Se quindi introducessimo in un soggetto dei globuli rossi non appartenenti al suo stesso gruppo, l’organismo che li riceve produrrà degli anticorpi in grado di combattere le cellule, quindi una reazione di rigetto. Per evitare questi casi, si è pensato di classificare i diversi gruppi sanguigni attraverso due modalità principali: il sistema AB0 e il fattore Rh. E conoscere il proprio gruppo sanguigno può rivelarsi fondamentale sia in caso di donazioni che di necessità di trasfusioni.

Nel sistema AB0 ci sono quattro gruppi sanguigni diversi: A, B, AB e 0 (zero). Cosa li contraddistingue? Se su un globulo rosso è presente la proteina A si ha il gruppo A, se è presente quella della proteina B il gruppo B; la presenza contemporanea dei due antigeni (A e B) caratterizza il gruppo AB, se non ne è presente nessuna si ha il gruppo 0 – il termine “gruppo zero” deriva in realtà dal tedesco “Ohne”, abbreviato “O”, cioè “senza”, utilizzato dal medico Karn Ernest Landsteiner quando scoprì il sistema AB0. Una persona del gruppo A ha degli anticorpi anti B, una persona del gruppo B, anticorpi anti A e una persona del gruppo 0, anticorpi anti A e anti B, dato che né l'uno né l'altro sono presenti sulla superficie dei suoi globuli rossi. Un paziente del gruppo AB invece non produce anticorpi contro queste proteine, dato che le possiede entrambe e altrimenti distruggerebbe i suoi stessi globuli rossi.

Se si fa riferimento soltanto al sistema AB0 quindi, il gruppo 0 può donare sangue a qualsiasi gruppo mentre può ricevere solo dal proprio gruppo; mentre il gruppo AB può donare sangue solo al gruppo AB e riceverlo da qualsiasi gruppo.

Bisogna però tenere in considerazione anche il fattore Rh è una proteina presente o meno nel nostro sangue. Se la proteina è presente si parla di Rh positivo (Rh+), se è assente si parla di Rh negativo (Rh-). La trasfusione di sangue, oltre al gruppo, deve considerare anche il sistema Rh. Un donatore 0 negativo ha la possibilità di donare sangue a qualsiasi gruppo sia positivo che negativo, mentre può ricevere sangue solo da un donatore 0 negativo, mentre un donatore 0 positivo può donare a qualsiasi soggetto, purché Rh+, ma può ricevere da qualsiasi donatore 0. Il soggetto AB+ può donare solo ai soggetti AB+ ma può ricevere sangue da qualsiasi gruppo sia positivo che negativo.