Giornata mondiale del sonno, in Liguria c’è un gruppo di medici che cura disturbi come insonnia e russamento

Si chiama Gruppo Ligure Medicina del Sonno (GLMS) e ha lo scopo di curare patologie fastidiose come le apnee notturne, l’insonnia, il russamento o il bruxismo. Per questo 17 marzo, Giornata mondiale del sonno, abbiamo deciso di raccontarvi di questa realtà, nata nel 2010 come naturale proseguimento dell’attività del Centro di Eccellenza di Diagnosi e Cura dei Disturbi Respiratori del Sonno dell’Ospedale San Paolo di Savona, fondato più di 10 anni prima. Neurologi, pneumologi, dentisti, dietologi e cardiologi insieme formano il team multidisciplinare di medici che, preparato e indirizzato allo studio delle patologie del sonno, dal momento in cui si è formato nel 1996 organizza anche sessioni scientifiche e corsi di dissezione anatomica all’estero.

Tra i disturbi del sonno più frequenti, per cui si possono trovare le giuste cure, ci sono: le apnee notturne, il russamento, la sindrome delle gambe senza riposo, il mioclono notturno (contrazione muscolare involontaria), il bruxismo (digrignamento involontario dei denti), l’insonnia. In base al tipo di problema riscontrato, visitando la pagina sul sito il paziente viene direttamente indirizzati al centro più adatto alle sue esigenze. Diversi sono gli esami disponibili, tra cui il test del sonno, l’esame otorinolaringoiatrico, quello polisonnografico, la fibroendoscopia e gli audiometrici.

Per ogni disturbo del sonno vengono analizzate le cause, i rimedi e quali possono essere i migliori metodi di prevenzione. Grazie a visite specialistiche, viene individuato il miglior percorso diagnostico, che si concluderà con un atto terapeutico: esistono rimedi di tipo farmacologico (per esempio per le patologie polmonari e neurologiche) rimedi di tipo meccanico (per le patologie ortodontico e di posizione linguale o per correggere i disturbi respiratori posizionali) e i rimedi di tipo chirurgico (per le patologie dei tessuti molli e scheletriche del massiccio facciale e della via aerea superiore).

I centri medici a Genova:

Clinica Montallegro in via Monte Zovetto

Biomedical in via Pra

Studio Medico in piazza Colombo 2/9

Studio Medico in via Anfossi 78 a Pontedecimo

Studio Medico in piazza Duca degli Abruzzi 29 R

Studio Medico in via Brigata Bisagno 2

I centri GLMS nei dintorni: