Galliera, donato un casco refrigerante per combattere la perdita di capelli da chemioterapia

Nuova donazione all’ospedale Galliera dopo la cabina per test covid . L’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) ha consegnato oggi un casco refrigerante per pazienti oncologici, presidio che contrasta la perdita dei capelli in conseguenza della chemioterapia.

Il casco refrigerante è stato donato alla struttura di Oncologia Medica diretta dal professor De Censi, e verrà utilizzato per prevenire e rallentare la caduta dei capelli e supportare psicologicamente soprattutto le donne sottoposte alla chemioterapia.

«In questo lungo periodo di più di un anno in cui a causa della pandemia non abbiamo potuto svolgere il nostro servizio, noi volontari Avo ci siamo sentiti molto tristi ma non rassegnati. - ha spiegato Chiara Simeoni, presidente Avo Genova - Grazie al 5x1.000 di cui usufruiamo e che dedichiamo interamente ai sofferenti abbiamo pensato di fare delle donazioni agli ospedali e alle rsa in cui siamo presenti. È un modo per far sentire ugualmente la nostra vicinanza ai nostri protetti e testimoniare che pensiamo a loro con tanto affetto aspettando di ritornare».

La tecnologia Paxman Scalp Cooling di Praesidia è stata installata presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale Galliera, e va ad aggiungersi agli 80 già presenti sul territorio nazionale. L’efficacia è basata sul fatto che, se si raffredda il cuoio capelluto, portandolo a una temperatura ipotermica, i vasi sanguigni si restringono, i farmaci non raggiungono la radice dei capelli, si bloccano alcuni processi biochimici e i capelli soffrono meno i danni collaterali dei farmaci.

«La perdita di capelli è uno degli effetti collaterali più difficili da accettare da parte del paziente anche di sesso maschile - ha detto De Censi, direttore del reparto di Oncologia medica del Galliera - e contribuisce alla percezione negativa delle cure oncologiche. Con questo strumento vogliamo garantire un netto miglioramento di questo effetto collaterale con una percentuale di successo anche del 90%. Siamo profondamente grati ad Avo che oltre a svolgere un lavoro preziosissimo di accoglienza e assistenza al paziente in generale e in particolare al paziente oncologico, ha voluto con tanta generosità donarci questo strumento che contribuisce all'umanizzazione delle cure».