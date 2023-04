Diabete, c’è una scuola che addestra i cani a riconoscere le crisi e avvisare i padroni

Simila Laiatici ha una scuola dove addestra i cani da allerta medica. Ha iniziato il percorso nel 2011, attraverso un progetto che fa da sostegno psicofisico ed emotivo alle famiglie di bambini e adulti con patologie croniche come diabete T1, epilessia, malattie rare. La sua scuola “Ananda Guna K9” è nata dopo la diffusione di un recente studio dell’Universita? di Bristol la quale attesta che il fiuto dei cani appositamente addestrati e? in grado di percepire eventuali crisi di ipoglicemia e di comunicarlo tempestivamente al proprietario. I cani da allerta diabete sono in grado di percepire le alterazioni glicemiche e dare l’allarme prima di una possibile crisi, grazie all’addestramento fatto con campioni biologici di saliva campionati ad un valore target preciso.

Ora la scuola ha iniziato il processo di accreditamento internazionale ADI, al quale stanno gia? partecipando altri istruttori di tutta Italia che si sono formati presso Ananda Guna K9 a Palaia, in provincia di Pisa, oppure presso K9 Colline Pisane (la prima associazione che si occupava dei progetti ceduti alla attuale A.G.K9).

Questo progetto si è sviluppato inizialmente attraverso il "progetto Salute" del 2013, cofinanziato dalla regione Toscana presso l'azienda di Simila Laiatici, dove hanno trovato occupazione persone svantaggiate. Ora l’iniziativa sta raggiungendo la Liguria. “L'Angolo a 4 zampe” di Cinzia Bigoni sta seguendo il corso di formazione con l'istruttrice Simila per creare un team operativo a Genova di cani da allerta medica.

Sabato 29 aprile, dalle 15 alle 18, presso la struttura di via Romairone 38R si terrà l’evento di presentazione del progetto, con Simila Laiatici e Cinzia Bigoni. Verranno presentati i servizi che la scuola offre: formazione di cani da allerta medica, l’educazione di base e gli interventi assistiti con gli animali in scuole, istituti e comunità.

Ananda Guna K9 è disponibile a fissare incontri con le associazioni di diabetici anche giovanili, oltre che con l’Ospedale Gaslini e i privati, per dimostrare l’affidabilità dei cani e la loro utilità all’interno dei presidi medici. Per ulteriori informazioni scrivere all’e-mail dell’istruttrice anandagunak9aps@gmail.com o chiamare al numero 334 1998315.