Test ingresso a medicina, Bassetti pubblica lettera di un partecipante e riaccende le polemiche

Torna il test di ingresso a medicina e ancora una volta non mancano le polemiche. Ieri si è infatti svolta la prova che ha visto partecipare 70 mila iscritti per 20 mila posti. Chi non ha mai fatto mistero di essere contrario al test è l'infettivologo del San Martino Matteo Bassetti, che sui social ha pubblicato la lettera di Davide, uno dei partecipanti alla selezione.

"Ho deciso di pubblicare integralmente la lettera di Davide che ieri ha partecipato al test per entrare a medicina e odontoiatria. - ha scritto Bassetti - Non aggiungo alcun commento perché mi pare si commenti da sola. Spero che la possa leggere anche il Ministro dell’Universita’ e chi continua a perpetrare un grave errore nella modalità di selezione dei futuri medici".

Il giovane, un trentenne con una laurea in igiene dentale, nella lettera scrive di "un'esperienza tutt'altro che piacevole", affermando di essersi ritrovato "sconfitto dalla realtà. Con le 'poche conoscenze' che possiedo purtroppo sono riuscito a rispondere in modo esatto a solo 26 domande... ignoro il significato di una litote e non sono in grado di calcolare l’accelerazione di una Ferrari. Forse, questa, sarà l’ultima volta che affronterò questo test, una prova che sembra sempre più distante dalle mie capacità e dai miei sogni. Purtroppo, in Italia, sembra impossibile costruirsi una carriera e inseguire le proprie ambizioni. La mia è quella di diventare un odontoiatra ma purtroppo temo non succederà mai".

"Povera Italia", il commento di Bassetti che si appella al ministro dell'Università e Ricerca Annamaria Bernini e a "chi continua a perpetrare un grave errore nella modalità di selezione dei futuri medici".