Batteri negli inchiostri dei tatuaggi, il monito di Bassetti: "Fate attenzione"

Chi decide di fare un tatuaggio rischia di avere infezioni della pelle. Il monito è arrivato dall'infettivologo del San Martino Matteo Bassetti, che in un video pubblicato su Instagram cita lo studio pubblicato dalla rivista scientifica 'Applied and enrviromental microbology'. "La ricerca - ha detto Bassetti - ha dimostrato che negli inchiostri commerciali dei tatuaggi e del trucco permanente sono presenti batteri anaerobi e aerobi, il rischio che nell'essere tatuati si possa essere infettati da questi prodotti".

"Non sto dicendo che vi verrà un'infezione - precisa Bassetti - però bisogna fare molta attenzione a scegliere in quali tatuatori andare, perché anche nei colori possono esserci queste infezioni. Bisogna fare verificare attentamente che all'interno dei colori che vengono utilizzati non ci siano questi batteri sennò si rischia di avere infezioni della pelle. Su questo bisognerà lavorare per trovare strumenti per verificare non ci sia contaminazione batteri".

Cosa dice lo studio

Nella ricerca sono stati esaminati 75 campioni di inchiostro, tra questi 26 sono risultati contaminati con 34 isolati batterici, 19 di questi sono stati identificati come ceppi batterici potenzialmente patogeni. I risultati indicano quindi che gli inchiosti per tatuaggi e trucco permanente possono contenere batteri anaerobici

"Questo studio - si legge sulla rivista - è il primo a indagare la presenza di batteri aerobici e anaerobici negli inchiostri commerciali per tatuaggi e PMU in condizioni aerobiche e anaerobiche. I nostri risultati rivelano che gli inchiostri per tatuaggi non aperti e sigillati possono ospitare batteri anaerobici, noti per prosperare in ambienti a bassa ossigenazione, come lo strato dermico della pelle, insieme ai batteri aerobici. Ciò suggerisce che gli inchiostri per tatuaggi contaminati potrebbero essere una fonte di infezione da entrambi i tipi di batteri. I risultati sottolineano l'importanza di monitorare questi prodotti per la presenza di batteri aerobici e anaerobici, inclusi microrganismi potenzialmente patogeni".