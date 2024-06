Progetto Game Over, apre il nuovo sportello sul gioco d’azzardo in Val Bisagno 

A Genova nasce un nuovo punto d’ascolto, dedicato a tutti coloro che soffrono di gioco d’azzardo patologico. Il servizio che avrà sede presso il Circolo Auser Villa Imperiale – in via San Fruttuoso 100 – offrirà gratuitamente ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 18, senza appuntamento, informazioni e supporto sul tema alla popolazione della Val Bisagno. Lo Sportello è coordinato da Asl3, in collaborazione con la Cooperativa Ma.Ris. e l’Associazione Afet Aquilone e fa parte del progetto Game Over- L’Azzardo Divora promosso da Asl3, Regione Liguria e Alisa.

"I dati evidenziano che anche a Genova, come nel resto d'Italia, il gioco d'azzardo patologico è molto diffuso ma anche in gran parte sommerso, sia per la difficoltà delle persone a riconoscere e accettare il problema sia, in alcuni casi, per l’imbarazzo a rivolgersi ai servizi di cura - spiega Ina Maria Hinnenthal, Direttore della S.C. Ser.D. Asl3 -. Con l’incontro diretto di giovedì tra specialisti e cittadini presentiamo lo sportello di prossimità, non connotato come servizio per le patologie, ma come punto di accesso libero e gratuito in cui semplicemente chiedere informazioni, orientamento e consiglio. Ci auguriamo con quest'iniziativa di avvicinare i cittadini alle risorse disponibili sul territorio, in cui possono trovare specialisti in grado di accogliere i loro bisogni."

Maggiori informazioni sullo sportello sono disponibili alla pagina Progetto Game Over: le iniziative Asl3.