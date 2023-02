I 10 migliori ristoranti dove mangiare pesce a Genova

Dove godersi un buon pasto a base di specialità di mare se non in una città di mare? A Genova è difficile trovare un ristorante che non prepari almeno un piatto di pesce. Certo, è più difficile trovare un ristorante che questo piatto di pesce lo prepari a regola d’arte, ed ecco perché abbiamo deciso di proporre qui i ristoranti che occupano le prime 10 posizioni nella classifica dei ristoranti di pesce più amati dai recensori di Tripadvisor, e su cui siamo essenzialmente d’accordo.

(Dati aggiornati a febbraio 2023)

Alla Lunga Ristorante

Nel cuore del centro storico di Genova, in vico Giannini 10r (zona Sottoripa), si trova Alla Lunga Ristorante, terza nella top 10 di Tripadvisor. Si tratta di una realtà giovane e dinamica, alla riscoperta di tradizioni mai troppo lontane per essere perdute. Tra le specialità, la produzione di pasta fresca artigianale, paste secche, paste ripiene, pane con lievito madre e numerosi i piatti a base di pesce. C’è il tagliolino all’alloro e al riccio, ma ci sono anche i culurgiones ripieni di baccalà mantecato, crema di zucca, bisque di crostacei e maggiorana oppure la rana pescatrice con agrumi, crema topinambur al forno e pomodori gratinati.

Scalvini

Al secondo posto secondo i lettori di Tripadvisor c’è Scalvini. Conosciuto dal 1890 come la pasticceria di Pontedecimo, Scalvini è oggi un ristorante che prepara piatti di pesce, specialità liguri e dolci di pasticceria. Nel menù si legge: filetti di triglia o gallinella gratinata con burrata affumicata e pomodorini datterini; spaghettoni Verrigni trafilati in oro con crema di capasanta, tartare di tonno e guacamole; gamberi viola e scampi alla catalana con verdurine a crudo. Tra i piatti di terra: scaloppa di foie gras, il suo pan brioche e confettura di albicocca oppure ravioli di borragine in crema di castelmagno e grandine di noci.

Ostetrattoria

L’Ostetrattoria in via Rimassa, terza sul podio, propone la classica cucina casalinga genovese, che si alternano a seconda della stagione e del mercato fresco. Le specialità della casa sono: zuppetta di cozze e vongole veraci, cappon magro, gamberoni viola crudi, gamberetti bianchi fritti, seppie in zimino, tomaxelle al sugo, costine di agnello con funghi porcini.

Vivarelli

Il ristorante Vivarelli in via Francesco Pozzo, con 908 recensioni e una media di 4.5 su 5 di punteggio, si è classificato Travellers’ Choice 2022 - tra i commenti si legge “Quando voglio fare bella figura torno da Vivarelli”. Ambiente tranquillo e piatti curati, un menù che cucina italiana interpretata dalle creazioni degli chef come ad esempio insalata russa di pesce; polpo con carciofi; gnocchi di patate viola con sugo di gamberi. Oppure cappellacci di gamberi e capesante con baccalà, pomodorino secco e briciole di pane aromatizzato; tagliata di tonno alle mandorle e ai lamponi.

Hostaria Ducale

In salita San Matteo, vicino a De Ferrari, si trova Hostaria Ducale, l’elegante ristorante gourmet con menù innovativi in salita San Matteo, vicino a De Ferrari. Inserito nella guida Michelin 2023, la sua cucina prende spunto dal territorio e viene elaborata con tecniche moderne e spunti fantasiosi; molta attenzione anche ai vini con etichette di grande pregio. Tra i piatti di pesce da provare il tonno in “capponadda” e il raviolo con prescinseûa, gambero rosa e zenzero.

Voltalacarta

Salendo via Assarotti verso piazza Manin, sul lato sinistro si incontra il ristorante Voltalacarta. Sulla guida digitale Michelin 2022 viene descritto così: "Volta la carta è una canzone estremamente allegorica di Fabrizio De André: dietro ogni figura si nasconde un personaggio. Dietro la porta di questo locale si cela un ambiente piccolo e simpatico, dove lo chef patron prepara intriganti specialità di mare, selezionando ottimi prodotti”. Ci sono i tortelli di carciofi con ragù di mare e tartare di gambero, l’insalatina di calamaretti saltati al timo e ciuffi croccanti con crema di patate allo zenzero oppure la capasanta al bacon con zucca, semi di girasole e chips arancioni.

Ristorante Da Cupido

Nel cuore del centro storico, in via Eugenio Ravasco, c’è Ristorante da Cupido con il suo ambiente tipico e accogliente. Ristorante giovane, piatti freschi, cura e originalità negli abbinamenti. Oltre al crudo di pesce, si può provare ad ordinare un primo come i fagottini ripieni di capesante su vellutata di porri con gamberi di Mazzara oppure i tonnarelli al ragù di triglia con bottarga di muggine e pomodorini.

E-dai Fish Genova

Per un pranzo o una cena di pesce meno formale vale la pena fare un salto da E-dai Fish, risto-pescheria in piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Ducale. Qui si possono provare le diverse tipologie di panini di pesce, come: il panino al tonno con tonno a pinne gialle, cipolle di tropea, pomodorino datterino e basilico; il pane my bon con calamari fritti, zucchine, carote, pomodorino datterino, cipolle di tropea, guacamole o il panino con scampo crudo, miele, stracciatella di burrata, pomodorino datterino e basilico. Oppure ordinare i piatti di pesce come gli spaghetti al granchio blu, gli spiedini di calamari o il polpo alla griglia con tabasco.

Ristorante San Giorgio

In viale Brigata Bisagno c’è poi il Ristorante San Giorgio, uno dei pochi presenti a Genova ad aver ottenuto la Stella Michelin grazie allo Chef Samuele Di Murro. Ambiente raffinato, tavoli rotondi con lunghe tovaglie bianche e pavimento in parquet. Il menù Autunno prevede, tra i diversi piatti, capesante con tre consistenze di zucca mantovana, salsa carpione e nocciole tostate; tartara di Cabannina con salsa midollo, pinoli, spuma di patata; paccheri all’astice blu bretone, riso Riserva San Massimo con preboggion, prescinseua affumicata, ragù d’anatra all’arancia; tortelli con salsa al curry, erbe spontanee, totanetti e bottarga di muggine.

Ristorante Arcani

Tra i ristoranti di pesce preferiti dai genovesi c’è anche il Ristorante Arcani di via Bolzaneto, in cui i tre giovanissimi chef propongono piatti tipici della cucina italiana e specialità di pesce. Scorrendo le pagine del menù, tra gli antipasti si legge ad esempio guazzetto di moscardini su crema di piselli e crostini all’aglio; tartare di tonno con stracciata di burrata, lime e pistacchio; tagliolini all’aglio dolce e gamberi; paccheri artigianali allo scoglio e trancio di ricciola con funghi alla paesana.