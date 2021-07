Al ristorante con Fido: 10 locali a Genova che ammettono anche i cani

Si sa, i cani sono sempre più membri della famiglia e per i padroni è bello portarli proprio ovunque, anche al ristorante. E non è solo un capriccio: pensiamo ai turisti in vacanza con i loro amici a quattro zampe, o a situazioni in cui il padrone è impossibilitato per qualsiasi motivo a lasciare Fido in casa. In più, se il pet si comporta bene, portarlo al ristorante è un vero e proprio piacere: lui non si sentirà abbandonato, e la sua piacevole e tranquilla compagnia sarà un vero toccasana.

Andiamo allora a vedere 10 ristoranti a Genova che - secondo il popolare sito di recensioni TripAdvisor, ammettono anche i cani.

1. Hostaria Ducale

Salita di San Matteo 29/R

Secondo gli utenti, il personale ha attenzione anche nei confronti degli animali. E d'altronde, come rispondono i titolari in un commento, "gli amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti e siamo contenti di poter dare un po’ di attenzione anche a loro".

2. Le Rune

Salita Inferiore Sant'Anna 13

Alcuni utenti commentano dicendo che "avevamo al seguito un cane di piccola taglia felicemente accettato". E anche altri confermano: cene e pranzi con famiglia e cani al seguito.

3. Ristorante San Giorgio

Viale Brigata Bisagno 69 rosso

Animali ammessi anche in questo locale nel centro di Genova che propone soprattutto piatti di pesce, tra tradizione e innovazione.

4. Ostetrattoria

Via Rimassa 153 r

Anche qui vengono ammessi gli amici a quattro zampe a cui, stando a più commenti, vengono riservate speciali attenzioni.

5. Le Mura di Malapaga

Via del Molo 57

I commentatori certificano: ammessi i cani in questo ristorante che viene lodato soprattutto per la qualità della carne.

6. Indarsena Oyster Bar

Calata Andalò di Negro 4

In questo ristorante a due passi dal mare, conosciuto soprattutto per i suoi crudi di mare, sono ammessi i cani.

7. Strakkino

Via alla Porta degli Archi 16/R

Pizza, focaccia al formaggio, moreskine e taskine sono di casa in questo ristorante in pieno centro che ammette anche i cani.

8. Ristorante Santa Teresa

Via di Porta Soprana 55 R

Oltre ai commenti positivi sulla qualità del cibo, gli utenti si complimentano anche per la possibilità di poter portare il cane.

9. L'Osteria come a Casa

Via di Santa Croce 2

Fritto, crudo o cotto, qui la specialità è il pesce. Nel locale sono ammessi i cani.

10. Santamonica

Lungomare Lombardo 27

"Non ho voluto lasciare il mio cane a casa nel prenotare non mi hanno posto nessun problema nel portarlo con me" si legge tra i commenti piacevolmente stupiti.