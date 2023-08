Panino Marino sbarca in via Cesarea: nuovi aperitivi con crudi, frittini e ostriche

I suoi panini di pesce sono già conosciuti in tutta la città, ma da quest’estate la sua attività si allarga con nuovi spazi e nuove proposte. Lo street food Panino Marino, dopo il successo dei locali in piazza Caricamento e in via Brigata Liguria, getta l’ancora in una nuova location, via Cesarea, lanciando una novità: l’AperiMarino.

Un modo per “portare in modo nuovo il sapore del mare nel cuore della città”, così spiegano i gestori.

L'AperiMarino in via Cesarea avrà una proposta speciale: a partire da 10 euro, sarà possibile scegliere tra vino, birra e cocktail (analcolici e non), da abbinare a specialità di mare preparate dalla cucina. La proposta sarà ulteriormente modulabile, con la possibilità di arricchire l'offerta con piatti small come tartare o mini panini fino ad arrivare al gran piatto misto di crudi, perfetto anche da condividere. Specialità dedicata alla nuova location saranno le ostriche, provenienti da Irlanda e Normandia. E per gli amanti del fritto, non mancherà il piatto miato di pesce di Panino Marino, leggero e croccante.

"Quando abbiamo aperto il primo Panino Marino - racconta Fei, fondatore del locale - volevamo solo condividere la nostra passione per un ingrediente così pregiato come il pesce, che può però arrivare a tutti, con la formula giusta. Ora, con l'immensa gratitudine che ci lega ai nostri Pesciolini, siamo entusiasti di portare questa passione in un altro angolo di Genova”.