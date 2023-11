Guida Michelin 2024, in Liguria due new entries tra i ristoranti stellati

Si accendono due nuove stelle in Liguria. La prestigiosa guida Michelin ha appena pubblicato la sua nuova edizione 2024, annunciando le new entries, regione per regione. Come ogni anno, i più rinomati e lussuosi ristoranti italiani vengono riconosciuti per la loro creatività, per la loro innovazione e per il servizio che offrono, suddivisi in tre principali categorie: una, due o tre stelle Michelin.

La Liguria con orgoglio trova posto nella prima categoria grazie all’attività di due ristoranti: Il Marin di Marco Visciola a Genova e il Vignamare di Giorgio Servetto ad Andora.

Michelin ha conferito una Stella a Il Marin, il ristorante che si trova all’interno di Eataly al Porto Antico, per la sua “cucina di grande qualità”. Oltre alla location caratterizzata da vetrate che danno sullo skyline del porto, la guida cita sua cucina, basata sul territorio ma rinnovata da tecniche e idee attuali. “Ecco, ad esempio, lo spaghetto Martini cocktail, shakerato in sala dallo chef Marco Visciola con bitter Martini e olive in crema e un gin extra virgin alle taggiasche nebulizzato per aromatizzare – si legge sulla Michelin – oppure i tortelli sostenibili con interiora, lische e testa di pesce in salsa e brodo, con un piacevole tocco di maggiorana a completare il tutto”. Il locale, grazie alla sua cucina, si era appena aggiudicato anche le Due Forchette del Gambero Rosso.

Dopo la Stella Verde Michelin, per la sua attenzione all’impatto ambientale, il ristorante nato dal recupero di una vecchia cisterna tra i vigneti delle colline di Andora conquista anche una Stella per la cucina. Lo chef Giorgio Servetto - referente per la Liguria nell’Euro Toques Italia, prestigiosa associazione internazionale - ha da sempre avuto l’obiettivo di valorizzare la tradizione gastronomica ligure facendosi appassionato interprete della cucina tradizionale. “I prodotti provengono per lo più dagli orti e dagli allevamenti dall’azienda agricola PEQ Agri, di cui il ristorante fa parte, e il risultato è un concerto di tre menu degustazione di varia lunghezza che esaltano la cucina ligure. Anche i vini serviti sono esclusivamente di produzione propria” si legge sulla guida.