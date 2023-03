Tavoli vista mare a Genova: i ristoranti consigliati dalla Guida Michelin

Con l’arrivo della bella stagione, i tavolini all’aperto di fanno sempre più affollati, soprattutto durante i weekend di sole. Se oltre al buon cibo e alla buona compagnia aggiungiamo anche una bella vista sul mare, il quadro del pranzo perfetto è completato. E allora ecco qui i ristoranti a pochi metri dal blu che la celebre Guida Michelin suggerisce, con le loro corrispettive descrizioni.

Santamonica

lungomare Lombardo 27, 16145 Genova; €€€ · Pesce e frutti di mare

“Direttamente sulla spiaggia in un bel quartiere di Genova, la vista già incantevole attraverso le finestre della sala diventa superba dalla terrazza. Per riempirsi lo sguardo di blu e farsi venire voglia di fare un tuffo. Fresca cucina di mare e accoglienza professionale. […] Qui una coppia di appassionati coniugi propone una cucina basata sulla freschezza dei prodotti ittici, valorizzati e trattati con il dovuto rispetto”.

Il Marin

Porto Antico, Edificio Millo, 16121 Genova; €€€ · Pesce e frutti di mare

“Con l'affaccio sul Porto Antico ridisegnato da Renzo Piano, la sua posizione panoramica e le sue ampie vetrate offrono una splendida vista sul mare, che si trasforma in pura emozione al tramonto e con le luci della sera. La cucina è un omaggio alla Liguria marittima.

Nell'edificio e allo stesso piano che ospita Eataly, la sala punta sulla semplicità per enfatizzare il panorama che si apprezza attraverso le pareti vetrate. La scelta oscilla fra tre menu degustazione, a partire dai classici del Marin, quindi una rivisitazione contemporanea della cucina regionale con il secondo e infine una proposta più creativa. Comunque si scelga, dalla cucina a vista esce tanto mare e altrettanta Liguria, ma soprattutto una proposta gastronomica molto convincente e ad alti livelli”.

Il Tipico

via Favaro 20, località Poggio Favaro, 16031 San Bernardo; € · Pesce e frutti di mare

“A una ventina di km a est di Genova, vista eccezionale da questo ristorante ubicato in una frazione collinare alle spalle di Bogliasco. Per godere al meglio del panorama che si estende fino al Golfo Paradiso e al promontorio di Portofino ricordatevi di prenotare per tempo i gettonatissimi tavoli vicino alle finestre. Cucina ligure di mare.

L'ambiente è gradevole, con qualche tocco d'eleganza, ma ciò che incanta è il panorama sul mare che arriva fino a Portofino. Ubicato in una piccola frazione collinare, propone cucina ligure di pesce”.

Capo Santa Chiara

via al Capo di Santa Chiara 69, Boccadasse, 16124 Genova; €€€ · Moderna

“Una delle terrazze vista mare più ambite si trova proprio qui. Direttamente sul mare la vista spazia da un lato sulla bellezza e fascino del borgo di Boccadasse e dei suoi colori pastello, a levante invece lo sguardo corre dalla vicina spiaggia di Vernazzola fino al promontorio di Portofino.

All'estremo della romantica spiaggetta di Boccadasse, locale moderno ed elegante, dove gustare piatti creativi essenzialmente di pesce, sebbene non manchi anche qualche ricetta di terra. Da non perdere nella bella stagione un tavolo sulla terrazza prospiciente il mare”.