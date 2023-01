I ristoranti più romantici di Genova: 10 locali da provare

Anche se ci stiamo avvicinando al giorno degli innamorati, non bisogna per forza aspettare occasioni come San Valentino per concedersi ogni tanto una suggestiva cena romantica a Genova. Gli utenti di Tripadvisor sono spesso giudici severi e hanno decretato, con le loro centinaia di recensioni sulla piattaforma, quali sono i dieci ristoranti più romantici della città.

Al primo posto secondo i lettori di Tripadvisor c’è Scalvini. Conosciuto dal 1890 come la pasticceria di Pontedecimo, Scalvini è oggi un ristorante che prepara piatti di pesce, specialità liguri e dolci di pasticceria. Nel menù si legge: filetti di triglia o gallinella gratinata con burrata affumicata e pomodorini datterini; spaghettoni Verrigni trafilati in oro con crema di capasanta, tartare di tonno e guacamole; gamberi viola e scampi alla catalana con verdurine a crudo. Tra i piatti di terra: scaloppa di foie gras, il suo pan brioche e confettura di albicocca oppure ravioli di borragine in crema di castelmagno e grandine di noci.

Si guadagna il secondo posto Voltalacarta, in via Assarotti. Sulla guida digitale Michelin 2022 viene descritta così: "Volta la carta è una canzone estremamente allegorica di Fabrizio De André: dietro ogni figura si nasconde un personaggio. Dietro la porta di questo locale si cela un ambiente piccolo e simpatico, dove lo chef patron prepara intriganti specialità di mare, selezionando ottimi prodotti”. Ci sono i tortelli di carciofi con ragù di mare e tartare di gambero, l’insalatina di calamaretti saltati al timo e ciuffi croccanti con crema di patate allo zenzero oppure la capasanta al bacon con zucca, semi di girasole e chips arancioni.

La medaglia di bronzo va a Cibus13 in via San Bernardo, tipica trattoria che serve piatti tipici della cucina genovese e ligure; a volte organizza anche serate a tema con la gelateria di fronte, proponendo un menù a base di gelato, e brunch. Tra i piatti preferiti dai clienti c’è il maialino iberico su crema di zucca con salsa al vino e carotine glassate.

In salita San Matteo, vicino a De Ferrari, si trova Hostaria Ducale, elegante ristorante gourmet con menù innovativi. La cucina prende spunto dal territorio e viene elaborata con tecniche moderne e spunti fantasiosi; molta attenzione anche ai vini con etichette di grande pregio. Tra i piatti da provare: tonno in “capponadda”; raviolo, prescinseûa, gambero rosa e zenzero; cervo, radice di prezzemolo, mandarino cinese e nocciola.

Al Ristorante Vivarelli in via Pozzo troverete una cucina italiana interpretata dalle creazioni degli chef: polpo fritto con nocciole e salsa aioli; flan di zucca e amaretti; cappellacci di gamberi e capesante con baccalà, pomodorino secco e briciole di pane aromatizzato; tagliata di tonno alle mandorle e ai lamponi.

Dal sesto al decimo posto si susseguono il ristorante indiano Josna in via di Porta Soprana, I Cuochi in vico del Fieno, Tuna cantina e pescato in piazza di Sarzano e La gabbianella e il Matto in via Felice Cavallotti.