Tanti i locali liguri nella guida dei ristoranti de L’Espresso 2024

L’Espresso pubblica anche quest’anno la sua Guida dedicata ai migliori ristoranti e, al suo interno, la Liguria rimane una presenza salda, anche grazie alla guida tutta ligure TavoleDOC. Un nuovo concept per una guida rinnovata anche nella sua veste grafica. Premiati i 1000 ristoranti di Italia: 500 con la classica valutazione del cappello e relativo punteggio, 500 menzionati e presenti con una scheda.

La nostra regione è inserita in guida con una buona quota di ristoranti: tra questi, nove sono appartenenti a TavoleDOC, che colleziona complessivamente un totale di 17 cappelli. Tre cappelli per Casa Buono, due a A Spurcacciun-a, Hostaria Ducale, Impronta d’acqua, Nove (che ha conquistato anche il premio speciale per la Miglior proposta vegetariana/vegana), Orto by Jorg Giubbani e Paolo & Barbara. Uno per Vignamare e Marixx.

Ottimo risultato anche per quanto riguarda le menzioni all’interno de L’Espresso. In Liguria sono 19 i locali meritevoli, di cui 8 già inseriti in TavoleDOC: Da Ü Titti, Il Giardino del Gusto, La Brinca, La Conchiglia, Manuelina, Salvo Cacciatori, San Giorgio e The Cook.

“Questo risultato ci rende soddisfatti, ma non ci sorprende. Il nostro lavoro di selezione e di accurata scelta dei ristoranti dà sempre i suoi frutti. La Liguria rimane salda nonostante i cambiamenti nella direzione editoriale ed è presente in tutte le sue sfaccettature - ha affermato con orgoglio l’editore di TavoleDOC Mario Cucci - Un buon risultato anche per i più giovani, che cerchiamo costantemente di promuovere e far emergere anche nel panorama nazionale: conquistano ben due cappelli Nove e Casabuono, uno Hostaria Ducale, che con Daniele Rebosio in cucina sta compiendo una piccola rivoluzione a Genova e in Liguria”.