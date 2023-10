Ristoranti d'Italia 2024: Gambero Rosso premia 9 cucine liguri di cui 2 genovesi

Gambero Rosso esce con la sua guida Ristoranti d’Italia 2024, la più autorevole in materia di ristorazione italiana. E la Liguria si difende più che bene con una presenza di ben 82 insegne, distribuite tra Genova e altri comuni.

Anche se nessuna eccellenza riesce a raggiungere le Tre Forchette, sono tante le Due Forchette liguri. Tra queste, i punteggi più alti li ottengono sette ristoranti, che si riconfermano rispetto alle passate edizioni.

In Liguria a meritare le Due Forchette sono:

Il Marin di Marco Visciola a Eataly Genova

di Marco Visciola a Eataly Genova Cracco a Portofino

DaV Mare a Portofino

Orto by Jorg Giubbani a Moneglia

A Spurcacciun-a dell'Hotel Mare a Savona

Nove ad Alassio

Balzi Rossi, Ventimiglia

A conquistare la vetta delle migliori trattorie italiane, con l’ambito riconoscimento dei Tre Gamberi, è La brinca di Né, nell’entroterra sopra a Chiavari. “Antipasti della campagna, ravioli di erbette, brandacujun, lattughe ripiene, punta di vitello tomaxelle semifreddo alla pànera: grandi classici firmati Brinca non marmorizzati ma fluidi e sempre in ritmo con il tempo come una poesia di Montale - si legge sulla guida del Gambero Rosso - Poi piatti nuovi da amare come le gasse (un formato di pasta tipo farfalle) impastate con grano integrale locale Saragolla e dulcis in fundo il bianco-mangiare abbinato alla frutta candita ghiacciata, in collaborazione con quella sartoria del dolce che è Romanengo 1780. Peccato imperdonabile andarsene senza scegliere alcune tra le tante conserve provenienti dall’orto e dal frutteto di famiglia come gli sciroppi utilizzati per il Cosmo Rose ed il Farfallo Mule, divertenti miscelati after dinner proposti in carta”.

A Genova si distingue la professionalità e la qualità di Quelli dell’acciughetta, ristorante in centro storico e a Carignano che ottiene uno dei Premi Speciali per l’eccellente Rapporto Qualità Prezzo. Si fa cucina facendo sembrare tutto semplice – scrive il Gambero Rosso della start up genovese - Succede nella pancetta marinata in casa, cotta a bassa temperatura ed infine fritta per creare un bel cortocircuito con una battuta di scampi e pesche ma avviene anche nei piatti più aderenti alla tradizione come gli gnocchi al pesto e il cappon magro dove nessun dettaglio è lasciato al caso. Stesso approccio giocoso ma professionale in sala e nel servizio di cantina dove la selezione di bottiglie premia l’artigianalità sia nel vino che nella birra”.

In Italia sono state 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani.