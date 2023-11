Gamberi Verdi 2023: anche in Liguria premiato un ristorante attento a sostenibilità e ambiente

Gambero Rosso quest’anno lancia una novità. Per la prima volta sulla Guida Ristoranti d’Italia compare la classifica dei Gamberi Verdi, ovvero dei locali italiani più green: quelle attività che promuovono l’autoproduzione, l’economia circolare e una ristorazione ecosostenibile.

La guida ha selezionato 33 ristoranti, la maggior parte dei quali al Nord - 6 in Lombardia e 6 in Alto Adige – tra cui spicca un’attività tutta ligure: Vignamare di Andora, in provincia di Savona.

In armonia con la filosofia PEQ Agri di valorizzare le eccellenze che rendono unica la Liguria, il Ristorante Vignamare è nato dal desiderio di dimostrare che si può fare alta cucina con materie prime fresche stagionali. Lo chef Giorgio Servetto - referente per la Liguria nell’Euro Toques Italia, prestigiosa associazione internazionale - ha da sempre avuto l’obiettivo di valorizzare la tradizione gastronomica ligure facendosi appassionato interprete della cucina tradizionale.

Di verde Vignamare ha ottenuto non solo il “gambero”, ma anche la “stella”. La guida enogastronomica più ambita in assoluto ha riconosciuto al locale la Stella Verde Michelin per la sua gastronomia sostenibile e, tra le sue pagine, ha scritto così: “Da Andora si sale in collina lungo una serie di tornanti poi, lasciata l'auto nel parcheggio, il cammino prosegue fino al ristorante. Vigneti fronte mare, uliveti e pini marittimi di un rigoglioso angolo di Liguria fanno da sfondo a Vignamare, realizzato grazie al recupero di una vecchia cisterna degli anni ’70 abbandonata e inutilizzata. Col bel tempo c'è una meravigliosa terrazza panoramica, altrimenti una moderna sala avvolta nel legno. Qualunque sia la soluzione, l'omaggio alla regione di Giorgio Servetto, spesso in chiave vegetale, è straordinario. I prodotti provengono per lo più dagli orti e dagli allevamenti dall’azienda agricola PEQ Agri, di cui il ristorante fa parte, e il risultato è un concerto di tre menu degustazione di varia lunghezza che esaltano la cucina ligure. Anche i vini serviti sono esclusivamente di produzione propria”.

Tutti i Gamberi Verdi 2023