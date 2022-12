Dove mangiare ad Albaro: 7 indirizzi da provare

Dopo aver suggerito dove mangiare al Porto Antico, al Righi, a Carignano, alla Foce e a Castelletto, vediamo insieme quali sono i locali interessanti nel quartiere di Albaro. Tra palazzi eleganti e viali alberati si nascondono numerosi ristoranti che riescono ad andare incontro a tutti i gusti, dalla cucina mediterranea di pesce a quella brasiliana di carne al barbecue. Eccone alcuni in zona.

La Bottega del Re in via Guerrazzi è un locale elegante e raffinato con dehors. Il suo cavallo di battaglia è l’Uovo della Bottega, con fonduta leggera di parmigiano e spinacino, ma nel menù leggiamo anche: cacio, pepe e salsiccia cruda; gnocchi ripieni al gorgonzola, zucca Delica e balsamico; quaglia farcita, scalogni, patate e salsa al vino. Aperto solo la sera in settimana e la domenica a pranzo.

A due passi dal mare, in corso Italia, c’è Bella Vida che con la sua atmosfera porta subito il cliente in qualche lontano locale brasiliano. È il posto ideale per mangiare carne dato che, grazie al menù fisso, si ha la possibilità di assaggiarne circa dodici tipi. La carne, cotta al barbecue, viene servita direttamente al tavolo su uno spiedo, che continua ad arrivare finché non si dice stop. Possiamo dire che sia una sorta di all you can eat di carne, che nella selezione delle proposte ha picanha, entrecote, scamone, asado affumicato, picanha al tartufo, pollo alla paprika, coppa fumé.

Life Ristorante Sano in viale Cambiaso si definisce “il primo ristorante healthy di Genova”, dove “ogni piatto è stato studiato per voi, bilanciando caratteristiche e macronutrienti” per essere sano e al tempo stesso gustoso. Tra le proposte: Tartuccino con crema di patate al tartufo e funghi secchi italiani, spuma di parmigiano 30 mesi e biscotto con farina macinata a pietra ai funghi porcini; Marzamemi con tagliolino fresco mantecato con crema di pistacchio di Bronte fatta in casa, tartare di gambero di Mazara del Vallo, pomodorino di Pachino giallo e granella di pistacchio; salmone laccato con miele e soia con riso venere e tzatsiki di finocchio a base di yogurt greco.

I piatti de Le Cicale Bistrot in piazza Leopardi sono “il frutto di una ricerca spasmodica e continua di materie prime, di studi sulle tecnologie di cottura, del giusto equilibrio tra leggerezza e golosità”. Si possono ordinare sia i piatti tradizionali come le acciughe fritte e le focaccette fritte con stracchino, sia la tartare di pesce con guacamole e insalata mista, l’avocado toast o la Pizza della Rose con acciughe, pomodoro, burrata, olive, capperi e basilico.

Al Ristorante Vivarelli in via Pozzo troverete una cucina italiana interpretata dalle creazioni degli chef: polpo fritto con nocciole e salsa aioli; flan di zucca e amaretti; cappellacci di gamberi e capesante con baccalà, pomodorino secco e briciole di pane aromatizzato; tagliata di tonno alle mandorle e ai lamponi.

In piazza Henry Dunant c’è poi l’Arena Albaro Village, comprensorio che circonda le Piscine di Albaro e che ormai da qualche anno offre un’ampia scelta di ristoranti e locali dove passare la serata. Tra i tavoli a cui vi potrete sedere ci sono quelli di RossoCarne Albaro, con tartare battute a mano, ciappe con salumi, fiorentina, tagliata, costata o filetto, pollo e hamburger al piatto. Oppure si può scegliere Mediterraneo, bistrot che propone specialità culinarie pensate in base ai ritmi delle stagioni, come il flan di zucca con fonduta, petto d’anatra con castagne e crema di topinanbur e cappellacci con gorgonzola, pistacchio e mele rosse. Prepara anche pinse e aperitivi