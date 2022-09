Dove andare a cena il lunedì sera a Genova: 14 ristoranti aperti in centro

A Genova rappresentano una rarità assoluta: i ristoranti aperti il lunedì sera. Se si esce nel weekend il centro della nostra città è vivace e movimentato, con numerosi ristoranti e bar aperti e non poca gente in giro. Il primo giorno della settimana, invece, in genere coincide con quello di chiusura. Se si deve festeggiare un compleanno o un anniversario, trovare un ristorante aperto di lunedì sera, che non sia è una vera impresa, fatta eccezione per alcuni etnici e take away.

Che sia per un’occasione importante o per una semplice pausa in settimana, ecco una lista di posti dove poter andare a cena (addirittura) di lunedì.