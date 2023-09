Carignano, lo chef stellato Ricchebono apre il suo nuovo bistrot "Isi"

Ivano Ricchebono è uno chef che ama le sfide. Prima, nel 2004, apre il ristorante The Cook a Genova Nervi, poi, nel 2010, vince la Stella Michelin. Partecipa a premi, si mostra in tv a fianco della conduttrice Antonella Clerici. Nel 2020 gli viene conferita dal Norwegian Seafood Council la prestigiosa nomina di Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia, dopo aver interpretato lo “stocco” con la ricetta dello Stoccafisso Antica Genova e non solo.

Oggi accetta una nuova sfida e apre, dopo il successo di The Cook in via Falamonica, un secondo locale a Carignano. Si chiamerà Isi Bistrot Genova Concept e sarà in via Ilva, a pochi metri dal celebre hotel Melià. Niente piatti stellati o cifre astronomiche: il nuovo locale sarà molto più “easy” – da qui l'“isi” del nome – e, pur proponendo menù di altissima qualità e un'ampia carta di vini, non ricalcherà lo stile del ristorante gourmet. Ci saranno sia piatti liguri che di altri territori regionali, reinterpretati dalla fantasia dello chef. Il locale sarà più moderno rispetto al trecentesco palazzo nel cuore del centro storico, decorato con affreschi di Bernardo Strozzi, che ospita The Cook.

L’idea è nata non solo da Ricchebono ma anche dalla sua compagna, Isotta Alzona, imprenditrice ed esperta in organizzazione eventi e catering in Gemi Eventi. La coppia corona così il suo sogno di aprire un bistrot e si augura di riuscire a trasformarlo in un luogo attrattivo non solo per il pranzo e la cena, ma anche per l’aperitivo e il dopocena.