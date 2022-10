Ztl Nervi, l'opposizione del Municipio Levante: "Voci critiche anche nel centrodestra, Bucci non ascolta i suoi consiglieri"

Ztl a Nervi. Torna a far discutere la questione relativa alla semipedonalizzazione in via sperimentale di via Oberdan, affrontata anche in consiglio comunale a metà settembre attraverso un'interrogazione della consigliera Mariajosè Bruccoleri alla quale aveva risposto l'assessore alla mobilità Matteo Campora. A riaccendere la miccia alcune dichiarazioni rilasciate al Secolo XIX da Tiziana Ravano, presidente del Civ Nervi Mare e consigliera municipale del Levante per Fratelli d'Italia, che ha messo in luce alcune criticità. L'opposizione in Municipio ha diramato un comunicato, firmato da Partito Democratico, Lista RossoVerde, Lista Civica Ariel Dello Strologo e Movimento 5 Stelle.

"Apprendiamo da alcune testate giornalistiche - si legge - la posizione molto critica della consigliera Ravano di Fratelli d'Italia e presidente del Civ Nervi Mare, la quale si schiera apertamente contro la ztl di Nervi. Questo sottolinea - sostiene l'opposizione del Levante - come l’amministrazione attuale che vede Bucci come sindaco non lavori con i cittadini e non ascolti neppure i suoi consiglieri presenti sul territorio, che dovrebbero essere le sentinelle per effettuare un lavoro capillare su Genova".

"Nelle settimane scorse - concludono - come opposizione avevamo chiesto un incontro tra sindaco, cittadini e commercianti viste le criticità che presenta l'attuale viabilità. L'attuale maggioranza, compresa la consigliera Ravano, aveva votato contro, fa piacere che nella maggioranza ci sia una voce contro corrente. L'attuale viabilità con la costruzione dell'ennesimo supermercato in zona sarebbe ulteriore motivo di criticità per i commercianti creando così la dodicesima attività di grande distribuzione in soli 2 km e in generale per tutta Nervi cambiandone l'assetto territoriale.