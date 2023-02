Sgombero Zapata, il Pd dice no: "Punto di aggregazione importante"

Dopo gli appelli degli artisti e quelli di Camera del Lavoro e Anpi arriva anche il duro comunicato del Partito Democratico contro la giunta Bucci per evitare il possibile sgombero dello Zapata. Il centro sociale, tra l'altro, scenderà in piazza sabato 11 febbraio 2023 con un corteo che partirà dalla Stazione Marittima alle ore 16.

Durante l'ultima seduta del consiglio municipale Centro Ovest il Partito Democratico ha espresso solidarietà e vicinanza alle attiviste e agli attivisti del centro sociale Zapata: "Uno spazio - sostengono i Dem - che in questi anni si è contraddistinto per essere un punto di aggregazione importante per Sampierdarena e non solo, fornendo programmazioni culturali e musicali di qualità, in una visione di città aperta, multiculturale e moderna".

"Non sottostiamo al giochetto dell'Amministrazione comunale - dichiarano i Consiglieri Municipali del PD nel Municipio II Centro Ovest - di mettere in contrapposizione due realtà, solo per calcoli politici. Sampierdarena – proseguono - è coinvolta da milioni di euro di finanziamenti europei e nazionali, con i quali verranno acquisiti e recuperati numerosi spazi. Ma un piano di rigenerazione urbana del territorio ha bisogno di un'idea complessiva e non del particolare. Se il sindaco accantonasse la miopia, potrebbe vedere come esistano spazi disponibili per le attuali realtà territoriali e per l'insediamento di nuove, senza inutili e strumentali contrapposizioni. Per questo - concludono - porteremo nell’aula municipale la proposta di istituire un osservatorio che, con il coinvolgimento di chi opera sul territorio, possa essere un ulteriore strumento di condivisione nel Municipio II Centro Ovest e di confronto con il Comune di Genova".

"Abbiamo più volte richiesto - dichiarano i consiglieri comunali a Palazzo Tursi - l’istituzione di strumenti che prevedessero l’inclusione delle realtà territoriali e delle istituzioni municipali nei processi di rigenerazione urbana, non ottenendo alcun riscontro da parte della Giunta. Continueremo a farlo in Comune e nei Municipi. Le soluzioni - concludono - si trovano con il dialogo e con il confronto, non con gli sgomberi coatti".