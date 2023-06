Piciocchi difende il waterfront: "Come si fa a protestare? Progetto di lustro, porterà mille posti di lavoro"

Il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi è intervenuto nel dibattito sul waterfront dopo le recenti proteste dell'opposizione e l'annuncio di una manifestazione contro il progetto "che punta a trasformare il palasport in un centro commerciale". Un presidio lanciato per la giornata di sabato 17 giugno 2023 dalle ore 10 in piazza Savonarola alla Foce da Partito Democratico, Genova Civica, Europa Verde e Movimento 5 Stelle.

"Leggo - scrive Piciocchi sulla propria pagina Facebook - che sabato prossimo l'opposizione ha deciso di organizzare un presidio di protesta contro il waterfront, contro la - secondo loro - 'supermercatizzazione dell'ex Fiera di Genova'. Qualcuno dovrebbe spiegargli che lì c'è ancora la Fiera di Genova, forse non se ne sono accorti, e che uno dei fini del progetto è proprio quello di esaltarne la funzione e la straordinaria potenzialità. Dicono che hanno "tante ottime proposte per rivitalizzare l'area". Peccato le tirino fuori solo adesso perché quando hanno governato loro avevano trasformato questo luogo così di pregio nell'emblema del declino di Genova, collocandovi un centro di accoglienza per migranti, rischiando di perdere il salone nautico, portando quasi al fallimento la Fiera di Genova, lasciando un Palasport completamente inagibile e, non ancora soddisfatti - sostiene ancora il vicesindaco - un colossale buco di bilancio che la Giunta Bucci è riuscita a risanare".

Piciocchi pone poi alcune domande: "Come si può manifestare contro il waterfront? Come si può avere una visione così limitata e provinciale? Come si può negare che il waterfront è una vastissima operazione di rigenerazione urbana della città in linea con quello che accade nelle più importanti città del mondo? Come si può pensare di arretrare davanti a un progetto che è stato interamente ideato, concepito e disegnato da un certo Renzo Piano fin nei minimi dettagli, nuovo Palasport compreso? Un luogo dove si misura l'eccellenza dell'architettura, chiamato a diventare un potente attrattore e a fare parlare di Genova nel mondo! Come si può contestare un progetto che porterà a oltre mille nuovi posti di lavoro nella città? Un luogo di vita, di giovani, di sport, di tempo libero, di nautica, di commercio, di lavoro, di eventi, di rispetto dell'ambiente, di incubatori d'impresa, ecc...una grande armonia di funzioni diverse. Come è possibile tutto questo? Certo, tutto è migliorabile e ben venga ogni buon consiglio, ma mentre loro parlano e pensano con i loro discorsi francamente dai toni snob di condannare questa città all'irrilevanza e all'immobilismo, mentre fanno battaglie di retroguardia e difendono anacronismi insostenibili e rendite di posizione, mentre si arroccano su posizioni sconfitte dalla storia, noi andiamo avanti con sempre maggiore passione, costruiamo dove loro hanno miseramente fallito, creiamo luoghi e opportunità, accogliamo grandi sfide, portiamo la città a essere protagonista nel futuro".

"Basta affacciarsi da Corso Aurelio Saffi - conclude Piciocchi - e vedere questo meraviglioso cantiere che è un messaggio di grande fiducia per la nostra città. Ringrazio tutti coloro che stanno dando il massimo per fare un'opera che sarà veramente bella e che porterà tanta buona reputazione e diventerà volano di sviluppo per tutta Genova. Più protestano, più levano in alto il loro 'no' e più mi fanno sentire orgoglioso di battermi e di spendermi ogni giorno perché questo sogno diventi realtà".