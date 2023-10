Il Comune ricompra il Palasport a prezzo moltiplicato: "È come aver venduto una 500 e riprendere una Lamborghini"

Era stato venduto a una società privata a circa 14 milioni di euro, e adesso il Comune è pronto a riacquistarne una parte pagando circa il doppio: arriva anche in consiglio comunale la protesta dell'opposizione sull'operazione che Tursi vuole portare avanti sull'area sportiva dell'immobile, parte del progetto del Waterfront di Levante. "Sono orgoglioso di questo nuovo atto di coraggio - ha replicato il vicesindaco Pietro Piciocchi - è come aver dato indietro una vecchia 500 e ricomprare oggi una Lamborghini, nessuno regala niente a nessuno".

A chiedere delucidazioni, i consiglieri Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) e Massimo Villa (Pd). In sostanza, il Comune ha incaricato il Politecnico di Milano di valutare la parte sportiva dell'immobile, al centro di lavori non ancora terminati, e la cifra emersa è di quasi 24 milioni: "L'impresa proprietaria del Palasport - hanno detto i due - sarebbe intenzionata a vendere l'immobile a causa degli extracosti emersi in relazioni ai lavori in essere, e il Comune ha fatto valutare il costo perché interessato a riacquistarlo. Ma se era stato venduto alla società privata tre anni fa per 14 milioni di euro, oggi l'area dedicata allo sport sarebbe valutata intorno ai 24 milioni di euro. Com'è possibile?". Secondo i dati forniti dai consiglieri, il Comune è interessato all'acquisto di un'area di circa 5mila metri quadri su 55mila, mentre la parte commerciale occuperà la parte maggiore dell'intero volume: "E poi - conclude Villa - arriverà l'ottavo supermercato che avrete realizzato in 2 chilometri di strada a mare di questa città, un record assoluto nonché l'ennesima preoccupazione per i commercianti del quartiere"

Il vicesindaco ha detto che la questione verrà affrontata in commissione e ha spiegato che "quando ci insediammo, trovammo una situazione drammatica certificata da una deliberazione della Corte dei Conti che parlava di uno stato assoluto in cui versava l'area, con gravi criticità che avevano portato danni alle casse comunali". La pronuncia, spiega Piciocchi, si concludeva invitando l'amministrazione a liquidare la società Nuova Foce al fine di conseguire un ricavato che avrebbe permesso al Comune di estinguere il debito con la banca, liberare l'area e avviare un'operazione immobiliare: "Fummo obbligati a farlo".

In più, il progetto del Palasport è cambiato con i lavori del Waterfront: "L'arena sportiva a cui si pensava quattro anni fa era basica, non c'era il progetto di Renzo Piano - dice Piciocchi - che trasformerà questo impianto nell'offerta sportiva di punta della città. Oggi siamo nella condizione di riportare questo impianto anche nella funzione pubblica e questo ci dà maggior libertà di utilizzo".