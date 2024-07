Ok dal Comune (tra le polemiche) al riacquisto del Palasport del Waterfront per 23 milioni

È stata approvata in consiglio comunale, tra le polemiche, la delibera che prevede il riacquisto da parte del Comune del Palasport del Waterfront di levante per 23 milioni di euro (quando prima era stato venduto per 14 milioni).

All'inizio l'opposizione ha chiesto una sospensiva ma è stata respinta: "Il Comune all'inizio secondo noi ha svenduto l'arena, adesso l'amministrazione la vuole riacquistare per una cifra che è quasi il doppio con una serie di passaggi che hanno comportato incertezze, l'arena è stata ridotta, i commercianti sono preoccupati per il futuro dell'area. Chiediamo maggiori approfondimenti, si tratta di utilizzare risorse pubbliche. Avremo bisogno di comprendere la situazione complessiva" ha detto Cristina Lodi (Azione).

Da qui è partita una lunga discussione molto accesa, culminata con l'intervento dell'assessore al Bilancio Pietro Piciocchi e del sindaco Marco Bucci. Tra le perplessità, il fatto che l'arena del Palasport sarà di dimensioni più ridotte rispetto a quanto previsto con cinquemila posti e la questione dei parcheggi, oltre 750, per cui secondo l'opposizione non esiste ancora una bozza che obbligherà il privato a renderli pubblici.

"Oggi - sottolinea Simone D'Angelo, capogruppo Pd - il Comune va ad acquistare una cosa che richiama solo nel nome il Palasport anche perché Cds (il privato che sta portando avanti i lavori di restyling del Waterfront, ndr) non ha trovato nessuno in grado di gestire quella struttura para sportiva o pseudo commerciale, o meglio il Comune si compra gli oneri e al privato resta la gestione degli spazi commerciali. A chi farà gestire realmente l'arena il Comune? Non è chiaro neanche questo. Questa operazione rompe il precario equilibrio tra pubblico e privato, per una struttura che non ospiterà gare internazionali, non lo dico io ma abbiamo già l'esempio della Fiumara. Poi costruiamo nel centro di Genova il più grande spazio commerciale in piena competizione con i commercianti. È una follia". "Un privato ha ottenuto l'area, l'ha ristrutturata, mentre noi chiedevamo che rimanesse pubblica - continua Fabio Ceraudo, M5s -. È un'operazione chiaramente a favore di Cdr se lasciamo al privato spazi commerciali, parcheggi e altre zone, facciamo i lavori con moli, canali, ponti e poi ricompriamo il Palasport con soldi che potevano servire per i trasporti, l'istruzione o i rifiuti".

"Se c'è un'operazione chiara e cristallina è questa - ha replicato il vicesindaco Piciocchi -. Abbiamo venduto a 14 milioni, cifra attestata dall'Agenzia delle Entrate, e ricompriamo a 23, cifra attestata dal Demanio, ma vi sembra che acquistiamo la stessa cosa? Legittime posizioni politiche diverse, ma che non si dica che non c'è chiarezza: e semmai dateci una soluzione alternativa. Abbiamo la firma di un architetto che è tra i cinque più famosi al mondo. In questa spesa c'è anche il parco del Waterfront, e i parcheggi sono già stati vincolati a uso pubblico. Non dobbiamo convincere il privato a darci il parcheggio. Poi siccome si parlava sul gradimento dell'operazione da parte del mondo sportivo, abbiamo camminato passo passo con il Coni fin dal 2021, modificando il progetto sulle indicazioni proprio di Coni, consulta disabili e Renzo Piano".

"Il valore dell'immobile che andiamo a riacquistare è indiscutibile - ha detto Bucci - se l'Agenzia delle Entrate e il Demanio ci dicono che possiamo comprare una cosa con quel valore, dobbiamo fare così. Non si può discutere se il valore sia giusto o no. Per quanto riguarda gli eventi, l'anno prossimo ospiteremo il campionato europeo di scherma e il Coni ha detto che ci saranno eventi internazionali. Poi a chi dice che non ci saranno parcheggi dico che abbiamo pure trovato una nave, scavando alla Foce per fare i parcheggi".

"L'intervento del sindaco non era però centrato sull'argomento di oggi - ha ribattuto Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione -. Non sono in discussione i 23 milioni, che sono attestati da diverse perizie, ma essendo una cifra importante bisogna sapere esattamente cosa si compra, su questo il sindaco non ha speso una parola. Mi sarei aspettato indicazioni ad esempio sull'utilizzo dei parcheggi. Quei soldi sono tanti, le priorità dell'amministrazione quali sono?".