Elezioni e partecipazione, la ricetta di Arboscello (Pd): "Voto a 16 anni e accesso alle cariche"

Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico, è intervenuto sul tema della scarsa partecipazione alle elezioni durante una riunione, a Savona, del Consiglio nazionale dei giovani, organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le istituzioni.

"I giovani hanno una visione del mondo, molto più attuale e lungimirante dei 'grandi' su tanti temi - afferma Arboscello - basti pensare all’Europa, alle proposte per il mercato del lavoro, alla transizione ecologica e digitale. Per alzare la qualità del dibattito pubblico è importante aprire e facilitare l’accesso di ragazze e ragazzi alla politica attiva e alle istituzioni. Infatti, senza la partecipazione dei giovani in politica, a partire dal voto, una nazione non ha futuro".

"Per questo - prosegue il consigliere regionale del Pd - ho ripreso con forza la proposta del segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta: il voto ai sedicenni. Sarebbe corretto ad esempio per le elezioni amministrative, come accade in diversi Paesi europei: se vogliamo favorire la partecipazione dei giovani non possiamo avere istituzioni in cui l’accesso richiede un'età molto alta. I giovani non solo devono scegliere i loro rappresentanti ma devono anche essere essi stessi rappresentanti di un’intera generazione. Infine, dev’essere supportato con meno ipocrisia l’accesso alle istituzioni dei più giovani che vogliono mettersi in gioco. Un investimento politico vero da parte della classe politica, che deve andare di pari passo con la formazione, la capacità di elaborazione e autonomia di queste ragazze e ragazzi che possono portare vera innovazione di idee e di metodo".