Voltri, disagi sul bus 199. Rossi (Lega): "Servono maggiori controlli"

"Maggiori controlli sulla linea 199 di Amt". La richiesta arriva dal consigliere comunale Davide Rossi che in sala rossa ha presentato alcune problematiche e disagi segnalati dai cittadini di Voltri.

"Si tratta di una linea molto frequentata, soprattutto al mattino e alla sera - ha sottolineato Rossi - ; è la linea che porta a Voltri 2 e i fruitori di questa linea hanno sottolineato diversi problemi. Il mezzo è infatti spesso affollato e molte persone non indossano la mascherina, se qualcuno lo fa notare rischia delle problematiche per la propria incolumità. È una situazione pericolosa e insostenibile".

"Quello che viene chiesto da parte dei residenti - ha spiegato ancora il consigliere della Lega - è una maggiore attenzione e controllo, per garantire la massima sicurezza sulla linea. Molte linee collinari, negli ultimi anni, hanno avuto una riduzione del servizio, ma questa è una molto frequentata: potenziandola un po’ di più e con un minimo di attenzione, si potrebbe arrivare ad una soluzione che eviterebbe i sovraffollamenti ed altri spiacevoli inconvenienti".

L'assessore Lorenza Rosso, su delega dell'asssessore Campora ha spiegato che: "Amt ha investito tutte le risorse per offrire il massimo del servizio e garantire un livello di affollamento congruente con le disposizioni di legge, questo vale anche per i controlli effettuati su green pass e mascherine, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine. Per questa linea non abbiamo ricevuto segnalazioni di particolari criticità, ma monitoreremo la situazione per intervenire, se necessario".