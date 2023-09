Spostamento capolinea dell'1 a Voltri: salvi i platani e le casette dei pescatori

Sono salvi i platani "minacciati" dallo spostamento del capolinea dell'autobus della linea 1 a Voltri, nell'ambito del progetto dei Quattro assi. A renderlo noto, in consiglio comunale, l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, rispondendo a un'interrogazione di Rita Bruzzone (Pd).

Il progetto - che prevede lo spostamento nella piazzetta antecedente a quella in cui attualmente si fermano i bus - prevedeva inizialmente la completa sparizione dei platani e delle aiuole, pur sane, e non era chiaro cosa ne sarebbe stato di alcuni moduli nell'area in concessione a Utri Mare, dove le associazioni dei pescatori lasciano le loro attrezzature.

Le carte erano state presentate al municipio Ponente, ed erano state fatte alcune osservazioni da presidente e consiglieri: "Ne abbiamo tenuto conto - dice Campora - e abbiamo dato istruzione ai progettisti di migliorare il progetto tenendo conto delle osservazioni emerse in commissione consiliare. Tutti i progetti devono essere sottoposti al vaglio, nei particolari, durante gli incontri in Municipio, dove nascono proposte interessanti che vanno valutate con serietà. Abbiamo chiesto ai progettisti di migliorare il capolinea e di salvare i platani. Per quanto riguarda i manufatti delle associazioni mi è stato riferito che non sono interessate dall’intervento".

"Accolgo più che benevolmente - ha osservato Bruzzone - il fatto che vengano conservate le alberature e la porzione di terreno in concessione a Utri Mare, con quei blocchi che servono per il ricovero del materiale da pesca. Credo che sia corretto coinvolgere anche Utri Mare per avere una visione più ampia".