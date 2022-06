Autostrada gratis per Antincendio boschivo e Protezione civile, ok dal consiglio regionale

"Stop ai pedaggi autostradali e al pagamento della tassa di circolazione per i mezzi di proprietà dei gruppi comunali e delle squadre di volontariato di Protezione civile e Aib (Antincendio boschivo) con sede in Liguria e censiste dal sistema Zero-Gis". Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Stefano Mai della Lega, che impegna la giunta a farsi parte attiva verso il Governo.

Nel documento si ricorda la recente sentenza del tribunale civile di Roma che ha disposto che le ambulanze di Anpas e Cri non debbano pagare il pedaggio autostradale, sia quando sono impegnate in interventi di emergenza/urgenza, sia nei servizi ordinari di assistenza.

Stefano Mai ha commentato: "Sono impegnati in qualsiasi momento dell’anno in alluvioni, incendi e altri interventi in difesa del territorio e della comunità ligure. Grazie agli atti approvati dall'assemblea regionale i gruppi di volontari saranno sgravati di costi importanti, potranno così investire tali risorse in dispositivi di protezione individuale e attrezzature andando a rafforzare lo straordinario sistema ligure del volontariato di Antincendio boschivo e Protezione civile, certamente già tra i migliori del nostro Paese".