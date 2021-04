Bestemmia in diretta durante la Commissione in streaming: scoppia la polemica

Si è sentita una bestemmia durante la trasmissione in diretta streaming di una commissione del Comune di Genova andata in scena nella tarda mattinata di mercoledì 28 aprile e trasmessa anche sulla pagina Facebook del Comune

Si è sentita una bestemmia durante la trasmissione in diretta streaming di una commissione del Comune di Genova andata in scena nella tarda mattinata di mercoledì 28 aprile e trasmessa anche sulla pagina Facebook del Comune. Lo spezzone del video (che noi abbiamo censurato) sta facendo il giro delle chat e dei social proprio in queste ore.

Qualche problema di collegamento durante l'appello tenuto dalla presidente della commissione Marta Brusoni, con i consiglieri collegati attraverso la piattaforma Webex, poi all'improvviso nel silenzio tra un nome e l'altro si è sentita una bestemmia proununciata da uno degli utenti collegati, rimasto per il momento anonimo.

L'episodio è stato immediatamente condannato dagli altri consiglieri (dei diversi schieramenti politici) collegati sulla piattaforma di streaming e dalla presidente Brusoni che ha subito preso le distanze: «Condanno l'episodio, ma purtroppo non sono riuscita a capire da dove venisse la voce». Diversi consiglieri hanno poi tuonato: «Ma chi è questo ignorante?», «Vergogna», «Le bestemmie no! Ma chi è?». Subito dopo si è unito al coro di indignazione anche l'assessore Pietro Piciocchi, che si era appena collegato e ha parlato a nome della giunta comunale. Il video integrale della commissione, nel momento in cui scriviamo questo articolo, è ancora pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Genova.