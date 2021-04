Cantieri in autostrada, parco sotto il ponte e diga foranea: il viceministro alle Infrastrutture a Genova

Alessandro Morelli sarà nel capoluogo ligure venerdì e sabato per un incontro con le autorità locali

Fine settimana genovese per il viceministro a Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

Morelli sarà a Genova nel primo pomeriggio di venerdì 9 per un incontro con il sindaco Marco Bucci nell'area in cui sorgerà il nuovo parco urbano, sotto il ponte San Giorgio. In seguito incontrerà nella sede della Regione Liguria il governatore Giovanni Toti, mentre sabato mattina sarà il turno del porto e di un meeting con il presidente dell’Authority, Paolo Emilio Signorini, con annesso sopralluogo alla diga foranea.

La visita di Morelli a Genova si concluderà sabato alle 11.30 con un incontro organizzato dalla Camera di Commercio al Palazzo della Borsa sul tema delle infrastrutture autostradali: al centro del dibattito, la richiesta di ridurre i cantieri autostradali a partire da maggio avanzata proprio dalla Camera di Commercio e da Regione Liguria.