Sfollati di via Piacenza, M5s: "Per loro materassi rotti e locali fatiscenti"

Il Movimento 5 Stelle genovese va all'attacco della giunta Bucci per la gestione degli sfollati di via Piacenza, trasferiti da un albergo all'ex ostello della gioventù di Oregina tra materassi rotti, porte non funzionanti e carenze igienico-sanitarie. Si tratta delle famiglie rimaste senza casa dopo lo spaventoso incendio che lo scorso 14 febbraio ha interessato il palazzo al civico 17, in Val Bisagno. Il rogo ha distrutto il tetto, di circa 1.000 metri quadri, e le abitazioni degli ultimi piani, gli abitanti erano anche scesi in piazza nella giornata di sabato 18 marzo chiedendo di non essere abbandonati dalle istituzioni. Nei giorni scorsi anche il grido d'allarme per i costi che dovranno sostenere le famiglie: "Nell'ultima assemblea - aveva spiegato l'amministratrice - è emerso che i residenti dovranno anticipare 700mila euro per far partire i lavori di sicurezza e poter così rientrare nelle loro abitazioni, la cifra è consistente pro quota famiglia e la difficoltà è proprio reperire il denaro per far fronte a questa spesa ingente".

Il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano con il capogruppo comunale Fabio Ceraudo e il consigliere municipale Federico Giacobbe denunciano la situazione n cui si sono trovate le famiglie: "Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo all’ex ostello della gioventù; è qui che 24 cittadini sfollati dallo stabile di via Piacenza dovranno vivere dopo essere stati sfrattati dall’albergo che li ha ospitati fino a oggi. Purtroppo, l’ostello versa in condizioni inaccettabili tanto da un punto di vista igienico-sanitario, quanto da quello della sicurezza, essendo carente persino per quanto riguarda le normative dell’antincendio. Senza contare le porte non funzionanti comprese quelle delle uscite di sicurezza, l’impianto elettrico vetusto e la mancata sanificazione dei locali. Non sono nemmeno stati acquistati dei materassi nuovi: quelli che saranno dati agli sfortunati cittadini di via Piacenza sono inguardabili"

"Il sopralluogo - concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle - la dice lunga sulla totale inadeguatezza della Giunta Bucci ad affrontare le emergenze. Chiediamo un intervento del Prefetto. Ringraziamo chi sta lavorando all'interno dello stabile: assistenti sociali, Protezione civile e lavoratori del Comune. Fanno quello che possono con i pochi strumenti messi a disposizione dalla politica comunale. Che ancora una volta si dimostra solerte con le passerelle mediatiche ma inadeguata di fronte alle emergenze".