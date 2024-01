La "piscina" di via Pacoret torna in consiglio comunale: "Urgono provvedimenti"

Quali provvedimenti per via Pacoret, il sottopasso che a Multedo si allaga ciclicamente con il maltempo? Uno degli ultimi casi più eclatanti lo scorso novembre, quando un'auto si era infilata nel passaggio, nei pressi del casello autostradale di Pegli, senza rendersi conto che a causa della pioggia si era formato un vero e proprio lago: erano stati necessari i vigili del fuoco per tirare fuori i passeggeri del mezzo che era andato in panne.

Ma non era la prima volta che il sottopassaggio si trasformava in piscina: il caso è finito più volte negli anni anche all'attenzione della politica perché, a ogni pioggia, la strada si allaga con pesanti ripercussioni sul traffico, nonché rischi per l'incolumità delle persone.

Sull'argomento ritorna in questi giorni il consigliere comunale Alberto Pandolfo (Pd) che ha depositato un'interrogazione da discutere durante le prossime sedute in Aula Rossa: "A seguito dei ripetuti allagamenti del sottopasso - spiega - chiedo quali interventi l'amministrazione ha in programma per evitare il pericolo per veicoli e pedoni in quel tratto stradale".