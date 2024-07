Degrado e insicurezza, scintille in consiglio comunale: "Ponente trascurato, ci sono due città"

Scintille in consiglio comunale tra Fabio Ceraudo, consigliere del Movimento 5 Stelle, e l'assessore Sergio Gambino. Al centro della polemica la situazione di via Novella, tra degrado, occupazioni abusive e percezione di insicurezza da parte dei residenti.

"A me sembra che ci siano due città - ha detto in aula Ceraudo -. Una tutelata e vigilata, e una abbandonata a se stessa. Da una parte il levante e dall'altra un ponente con grossi problemi di sicurezza. Per quello che riguarda via Novella esistono grossi problemi, sia di sicurezza che sociali. Ci sono case occupate e segnalazioni, è stato fatto qualche intervento da parte della polizia locale, ma senza una vera soluzione".

L'assessore alla sicurezza Sergio Gambino ha respinto le critiche: "Non c’è nessuna differenza tra Ponente e Levante riguardo la sicurezza messa in campo da questa amministrazione e dalla polizia locale. Spiace che si faccia propaganda su questi temi. Le zone dove ci sono maggiori disagi sono anche quelli in cui per 40 anni si sono concentrate le situazioni di maggiore fragilità, anche per le cattive amministrazioni che si sono susseguite. Per quello che riguarda via Novella, e in generale quel quartiere, ci siamo concentrati sulle occupazioni abusive e ne abbiamo effettuate 25 dall’inizio dell’anno. Riguardo l’abbandono dei relitti, a fronte di 800- 900 rimozioni all’anno, in quel quartiere ne abbiamo portate a termine 28. Sappiamo che lì la qualità della vita non è altissima, ma stiamo portando avanti progetti con un approccio securitario, per l’anti abusivismo e con politiche sociali di riqualifica del territorio e contro le situazioni di maggiore fragilità".

A chiudere il dibattito il consigliere Ceraudo: "L'emergenza a ponente esiste, mi aspettavo proposte diverse, penso ad esempio a proporre un distretto di polizia locale in quella zona, anziché concentrare tutte le forze solo sul centro storico".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp