Via Lugo, le tempistiche per la riqualificazione di edifici e campo sportivo

La riqualificazione del campo sportivo di via Lugo a San Teodoro era stata annunciata lo scorso mese di febbraio, nella seduta del consiglio comunale di martedì 12 aprile 2022 il consigliere della Lega Davide Rossi ha chiesto informazioni alla giunta sulle tempistiche del progetto visto che il comitato dei residenti non ha più ricevuto aggiornamenti sulla questione e ha poi chiesto informazione sulla riqualificazione degli edifici nell'ambito del 110%: "Una zona che necessita di attenzioni particolari - ha detto in aula - per le problematiche legate al trasporto urbano e la necessità di una riqualificazione complessiva, qualcosa è stato già fatto, ma ora servono ulteriori risposte".

L'assessore Pietro Piciocchi ha spiegato: "Premetto che con il comitato di via Lugo abbiamo sempre avuto un dialogo proficuo, facendo insieme sopralluoghi utili e costruttivi per portare avanti iniziative importanti di miglioramento della zona, dove stiamo investendo risorse importanti. Per quanto riguarda il tema della riqualificazione degli edifici, prima che si affacciasse l’opportunità del 110% avevamo già stanziato fondi importanti per l’efficientamento energetico degli edifici della strada. Il progetto 110%, frutto del partenariato con Arte e Regione Liguria, è uno dei più rilevanti d’Italia e vede una compartecipazione della nostra amministrazione con una spesa di 6 milioni di euro. I lavori inizieranno sicuramente nel secondo semestre 2022: bisogna fare presto visto che il cantiere deve concludersi entro il dicembre 2023. Per quanto riguarda il campo sportivo abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi: c’è già un impegno di spesa e, anche in questo caso, i lavori dovrebbero partire nel

Il consigliere della Lega Davide Rossi ha poi commentato: "Dopo vari sopralluoghi e incontri pubblici, organizzati con gli assessori competenti e con i residenti del quartiere dopo le diverse interrogazioni sul tema, anche oggi ho portato nuovamente in consiglio comunale il tema delle tempistiche di riqualificazione dei manufatti di edilizia Erp, molto attesi dai residenti, e del campo sportivo, gestito dai ragazzi del quartiere. Ringrazio l’assessore Piciocchi per gli impegni presi oggi, con l'inizio dei lavori per entrambe le richieste prima dell’estate e per la disponibilità a incontrare nuovamente i residenti nelle prossime settimane."