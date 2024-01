Asl di via Archimede tra code e disagi, l'opposizione: "Sede inadeguata, serve una nuova collocazione"

Partito Democratico, Genova Civica, Noi con Massimo Ferrante e Lista Rosso Verde hanno svolto un presidio, con volantinaggio, nei pressi della sede Asl 3 di via Archimede 30A, da tempo al centro di polemiche e disagi per i cittadini tra lunghe code all'alba e persone ammassate sul marciapiede.

Le forze di opposizione, che avevano già presentato una mozione sul tema in consiglio municipale, chiedono "una nuova collocazione per inadeguatezza dell'attuale" perché, come si legge sul volantino distribuito dai consiglieri Massimo Ferrante, Maria Teresa Ruzza ed Enrico Sergio Davico: "la struttura è rimasta praticamente inalterata da 50 anni" e "l'introduzione delle norme anti covid ha evidenziato, creando forti disagi, l'inadeguatezza verso l'utenza dei locali di via Archimede. Ogni giorno per tutti i servizi in capo a questa struttura la cittadinanza è costretta in lunghe file all’aperto, spesso sotto le intemperie. Le persone sono obbligate a occupare interamente l’unico marciapiede presente, rendendo praticamente impossibile il suo utilizzo pedonale a chi vi transita"

Esponenti dell'opposizione che poi proseguono: "Chi dovrebbe fruire dei servizi erogati in questa sede dell’Asl 3 subisce al suo interno spazi angusti e non adeguati alle più moderne esigenze, nonostante gli encomiabili sforzi di tutto il personale addetto, sempre più esiguo numericamente. La struttura dovrebbe accogliere anche utenti portatori di handicap, ma l’unico ascensore presente, molto utilizzato ma non sempre funzionante e con tempi di attesa inadeguati, rende difficile il suo utilizzo per chi si muove in carrozzina col suo accompagnatore, a causa delle sue dimensioni. Guasti e manutenzioni varie richiederebbero, per questo, almeno un'altra possibilità di accesso".

Le forze di opposizione chiedono al presidente del Municipio e all'assessore competente di sollecitare il sindaco e gli uffici comunali interessati e di iniziare, con l'assessorato regionale, "un percorso che preveda una collocazione idonea, moderna, con ambulatori e servizi di accoglienza e igienici accessibili e fruibili senza le gravi deficienze attuali, che penalizzano tutta l'utenza, soprattutto quella anziana".