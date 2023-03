Asl via Archimede: "Lunghe code e disagi, ogni mattina la stessa storia"

"Una nuova collocazione per la sede Asl3 di via Archimede 30A". Questa la richiesta delle forze di opposizione del Municipio Bassa Val Bisagno, al centro di un volantinaggio organizzato nella mattinata di giovedì 23 marzo 2023 e di una mozione che sarà discussa in consiglio nella seduta prevista a partire dalle ore 17. Giorgio Di Lisciandro del Partito Democratico è il primo firmatario, il documento è stato presentato insieme a Genova Civica, Lista Rossoverde e Noi con Massimo Ferrante.

"La struttura è rimasta praticamente inalterata da 50 anni - spiegano i consiglieri dell'opposizione - l'introduzione delle norme anti covid ha evidenziato, creando forti disagi, l'inadeguatezza verso l'utenza dei locali di via Archimede. Ogni giorno per tutti i servizi in capo a questa struttura la cittadinanza è costretta in lunghe file all’aperto, sotto le intemperie. Le persone sono obbligate a occupare interamente l’unico marciapiede presente, che di fatto diventa inutilizzabile per i pedoni. Nelle adiacenze ha tra l'altro sede l'Istituto Commerciale Eugenio Montale che porta altra numerosa utenza in età scolare a sovrapporsi a quella di questo presidio sanitario".

Altre problematiche vengono rilevate dagli esponenti di Partito Democratico, Lista Rossoverde, Genova Civica e Noi con Massimo Ferrante: "Chi dovrebbe fruire dei servizi erogati in questa sede dell’Asl 3 - proseguono - sopporta al suo interno spazi angusti e non adeguati alle più moderne esigenze, nonostante gli encomiabili sforzi di tutto il personale addetto. La struttura dovrebbe accogliere anche utenti portatori di handicap, ma l’unico ascensore presente, molto utilizzato ma non sempre funzionante e con tempi di attesa inadeguati, rende difficile il suo utilizzo per chi si muove in carrozzina col suo accompagnatore, a causa delle sue dimensioni. Guasti e manutenzioni varie richiederebbero, per questo, almeno un'altra possibilità di accesso".

Attraverso la mozione che sarà discussa in Municipio vengono raccolte anche le lamentele degli utenti, c'è chi racconta di essersi dovuto alzare all'alba e di essersi messo in coda al freddo per riuscire a prendere uno degli 80 biglietti disponibili e chi lamenta disagi sulle pratiche online. Il tutto unito all'affollamento del marciapiede con qualsiasi condizione climatica, pioggia, freddo o vento, situazione che vede spesso coinvolte persone anziane. La mozione ha quindi come obiettivo: "Chiedere al presidente e all'assessore competenti del Municipio Basssa Val Bisagno di sollecitare il sindaco e gli uffici comunali interessati per avviare un percorso con l'assessorato regionale e il relativo presidente, cui spettano le decisioni in materia, per prevedere una collocazione idonea, moderna e accessibile senza le gravi deficienze attuali, che penalizzano notevolmente l'utenza, specialmente quella anziana".