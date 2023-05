Verde pubblico, l'opposizione attacca: "Non esiste un piano né una programmazione"

Proteste dell'opposizione in consiglio comunale dopo la commissione del 15 maggio sul verde pubblico, richiesta dai gruppi della minoranza. "Le nostre domande - dicono però gli esponenti di Genova Civica, Pd, Lista Rossoverde e M5s - non hanno ricevuto risposta, è evidente che manca un piano per il verde pubblico in città". Se ne riparlerà in una nuova commissione il 12 giugno.

È da giorni che l'opposizione chiede informazioni sul tema: durante lo scorso consiglio comunale, Ariel Dello Strologo ha presentato una mozione sulla gestione del verde pubblico prendendo ad esempio la situazione di Carignano (via Corsica e corso Podestà) e chiedendo quali siano gli interventi in programma. La mozione aveva avuto parere sfavorevole da parte della giunta, ma aveva portato alla calendarizzazione della commissione di ieri.

Ma i consiglieri non sono contenti, con un piano del verde che sarà consegnato alla fine dei cinque anni di mandato: "L’intervento dell’assessore Avvenente ha purtroppo evidenziato che non vi sono programmazioni effettive e dati di bilancio. L'ennesima commissione che non ci dà nessuna risposta in merito alla gestione del verde pubblico, nessun numero che valorizzi un impegno concreto nella gestione del personale impiegato e delle risorse economiche messe in campo" ha commentato Fabio Ceraudo, capogruppo M5s.

"Ancora una volta usciamo dall’aula a mani vuote, l’assessore ha confermato i nostri dubbi, non esiste un piano del verde così come non esiste una programmazione dell’investimento sul verde né la task force ipotizzata nelle linee programmatiche - afferma Ariel Dello Strologo, capogruppo Genova Civica -. Le promesse fatte in campagna elettorale si sciolgono a confronto con la realtà".

"Ciò che chiediamo è che il verde pubblico sia gestito per il benessere del pubblico, della cittadinanza tutta - dichiara Francesca Ghio, consigliera Lista Rosso Verde -. Senza accusare, senza polemizzare, ma ci deve essere un’analisi puntuale di un problema reale".

Una nuova Commissione è stata calendarizzata per il 12 giugno e le domande dei consiglieri di opposizione rimangono le stesse: "L’urgenza - conclude Donatella Alfonso, Pd - è quella di avere un’idea di città pensata non solo per i turisti ma anche, e soprattutto, per i genovesi, in cui il verde sia una parte fondamentale e non un’aggiunta d’arredo".