Rii invasi dalla vegetazione, Bruzzone (lista Rossoverde): "Situazione critica, bisogna curarli anche a monte"

I rii genovesi vanno curati lungo tutto il loro percorso, vale a dire non solo alla foce ma anche a monte: questo è, in sintesi, il messaggio lanciato in consiglio comunale da Filippo Bruzzone (lista Rossoverde) che ha chiesto lumi con un'interrogazione.

"Chiunque vada nella campagna genovese potrà vedere che, tolta la foce, la situazione dei rii è critica. In via Durante, a Pra', non si distingue il bosco dal fiume. Questo accade anche per colpa di operazioni di edilizia sbagliate risalenti a decenni fa, che hanno modificato e limitato il percorso dei torrenti. Ma l'errore dell'amministrazione è di occuparsi troppo della foce dei rii, mentre ci sono difficoltà a gestire quel che viene a monte: basti vedere il rio San Pietro, il Cerusa, il Branega, il Varenna, gli affluenti del Polcevera e del Bisagno. La situazione è critica ed è già emersa in commissione. C'è un cronoprogramma di interventi divisi per municipi?"

Per legge, ha specificato l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, il Comune può intervenire solo dove la proprietà comunale confina con l’alveo del torrente. In caso contrario, sono i privati a doversi fare carico degli interventi.

In ogni caso, riguardo alle tante segnalazioni di vegetazione presente in alveo, "i tecnici della direzione comunale competente sostengono che la vegetazione presente in alveo non crea problemi al normale deflusso delle acque se gli alberi hanno un fusto di diametro inferiore ai 10 cm".

Per quanto riguarda il cronoprogramma, l'amministrazione dispone di una programmazione che ogni anno viene stabilita sulla base di una rotazione tra i vari corsi d'acqua, e che prevede interventi sia di caratrere strutturale (rimozione materiale di sovralluvionamento) che di eliminazione della vegetazione infestante.

La novità, però, è che alcune procedure saranno snellite grazie a un dialogo tra Comune e Regione: "Fino al 2022 - spiega Avvenente - le norme prevedevano la richiesta alla Regione di accesso in alveo per ogni singolo torrente del tratto in cui si interveniva, con l’inevitabile dilungarsi delle tempistiche di intervento. Abbiamo ottenuto insieme al vicesindaco Piciocchi la modifica della norma regionale, partita il primo gennaio di quest’anno, che ci consentirà di presentare le richieste per tutti i torrenti, dalla fonte alla foce, con validità quinquennale. Ma già da quest’anno le richieste sono state presentate e hanno una validità annuale per tutti i torrenti, dalla fonte alla foce".