"Sanità in Valpolcevera e i soldi del  Recovery Fund", M5s e SI lanciano il dibattito

Sabato 20 novembre alle ore 10 al cinema Albatros di Rivarolo (via Roggerone 8) si terrà un importante evento per discutere di Sanità in Valpolcevera, Casa della Salute e ricadute territoriali del Pnrr (Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano preparato dall'Italia per rilanciarne l'economia dopo la pandemia covid, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese). L'evento è organizzato congiuntamente da Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle e si intitola "Valpolcevera, la situazione sanitaria e i soldi del Recovery Fund".

Tra i relatori Marco Briganti, Corrado Cavanna, Fabio Tosi e Serena Pillozzi. Porteranno i loro saluti il parlamentare Roberto Traversi, l'europarlamentare Tiziana Beghin, i consiglieri municipali e comunali Mariano Mariano Passeri e Luca Pirondini, i presidenti dei Municipi Valpolcevera e Centro-Ovest, Federico Romeo e Michele Colnaghi. Dopo gli interventi dei relatori è previsto un ampio spazio per il dibattito e gli interventi dal pubblico.

L'ingresso è libero con obbligo di mascherina e Green Pass.