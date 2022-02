Pd Liguria, Valentina Ghio è la nuova segretaria

La sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, è la nuova segretaria del Partito Democratico della Liguria. La nomina è arrivata durante il congresso regionale, che si è svolto dalle ore 9.30 presso l'auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice.

"Oggi la comunità democratica mi ha scelta come segretaria del Partito Democratico della Liguria. Un grande onore - commenta le neo eletta - e una grande responsabilità e una discussione poltica appassionata e piena di contenuti questa mattina".

"Ci aspetta un grande lavoro - conclude Ghio - per una Liguria più giusta, per mettere in campo tutte le azioni necessarie per costruire occasioni di crescita, superamento delle disuguaglianze. Un grande impegno per ridare senso e centralita' alla politica e al suo scopo primario: migliorare la vita delle persone".