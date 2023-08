Dopo 20 anni di impegno, Valentina Ghio lascia il consiglio comunale di Sestri Levante

Dopo vent'anni di impegno in Comune e le cariche di sindaca e assessora, la deputata Pd Valentina Ghio - ex segetaria regionale dem - si è dimessa dal consiglio comunale di Sestri Levante.

Una decisione sofferta, spiega, ma l'attività nell'ambito del suo ruolo di parlamentare sono aumentate notevolmente, anche con la recente nomina a vice presidente del gruppo Pd, e non le rendono più possibile concentrarsi con la dovuta dedizione sulle questioni più locali.

"Ma il mio impegno per Sestri non finisce qui - spiega -. Continuerò’ a svolgere il mio impegno pubblico per la mia citta' e per i suoi abitanti con un diverso ruolo e, come ho comunicato anche agli attuali amministratori mi metto a disposizione dell’ente per seguire e sostenere percorsi, di implicazione parlamentare e comunque di interesse collettivo, a beneficio della mia città: penso ai tanti bandi Pnrr che negli anni scorsi abbiamo ottenuto e sui quali ora c'e' incertezza, penso alla strada alternativa per il traffico industriale il cui percorso ho impostato da sindaca ma che adesso va seguita con determinazione e molto altro. Auguro a tutto il consiglio comunale buon lavoro, in particolare al consigliere Gabriele Ovindo che entrerà a far parte del consiglio dopo di me e a tutto il mio gruppo Elisa Bixio, Marcello Massucco, Roberto Montanari, a tutti i consiglieri e le consigliere, al sindaco, alla giunta e a tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’ente ai quali rimango riconoscente e legata da sinceri affetto e stima".