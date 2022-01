Pd Liguria: Valentina Ghio si candida alla segreteria regionale

La sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio ha ufficialmente presentato la sua candidatura alla segreteria regionale del Partito Democratico della Liguria, in vista del prossimo congresso che si svolgerà il 20 febbraio e per il quale, al momento, sarebbe l'unica candidata a prendere il posto del segretario uscente Simone Farello, eletto nel dicembre del 2019.

"Per me si tratta di una scelta tanto ponderata quanto spontanea - dichiara la candidata Ghio - , per restituire nuova linfa al partito regionale e costruire, tutte e tutti insieme, un'alternativa concreta e radicale alla peggiore destra locale. Una scelta che ritengo necessaria perché, nonostante il Partito Democratico stia attraversando una delle fasi più complicate dall’inizio della sua storia ricca e travagliata, credo che la comunità democratica abbia rappresentato e rappresenti ricchezza e possibilità e sia tutt'ora una comunità che ripone speranze nella politica e nella sua capacità di migliorare le condizioni di vita delle persone".

"Ho scelto di candidarmi alla segreteria regionale del Pd - prosegue - perché è il momento di definire con nettezza profilo, identità e proposte della nostra comunità democratica, mantenendo saldi i nostri valori, praticando l'ascolto, lasciandoci contaminare dalle esperienze virtuose dei territori, della società, delle realtà esterne al partito, ma contigue per ideali e obiettivi. Ho deciso di mettermi a disposizione perché l'esperienza politica umanamente mi ha dato molto ed è il momento di restituire le mie competenze di amministratrice, la capacità dei sindaci e delle sindache di stare nel mondo reale, di lottare ogni giorno per migliorare le cose, senza paura del conflitto, ma con la convinzione che dal confronto emerga sempre una sintesi proficua. Tutte e tutti noi dobbiamo fare uno scatto in avanti, come atto di responsabilità".

"Ringrazio sin da ora - conclude Ghio - tutte le compagne e tutti i compagni di viaggio che mi hanno sostenuta e guardo con entusiasmo al presente e al futuro di questa nuova esperienza che mi e ci attende. Nessuno si senta escluso"

Le cinque proposte di Valentina Ghio

In particolare, ecco le cinque proposte su cui Valentina Ghio si è impegnata.